Isak og Even i finalen som «årets tv-par» i USA

Det er amerikanske E! som arrangerer avstemmingen der Isak og Even nå har nådd finalen. De konkurrerer mot det fiktive paret fra fantasy-serien «Shadowhunters», Magnus og Alec, som nådde finalen i fjor også.

– «Skam»-paret har slått ut flere store kandidater, blant annet fjorårets vinnere, Clarke og Lexa fra «The 100». Og Stefan og Caroline fra «The Vampire Diaries», så nå blir vi ikke sjokkerte om de vinner hele greia, skriver E!.

E! er blant USAs største nettsteder for underholdningsnyheter, og det er leserne som stemmer fram sine favoritter. Den norske serien har skapt engasjement langt utenfor landegrensene, og fansen har vært aktiv for å samle stemmer til det populære paret via «Skam»-sider på Facebook.

Den amerikanske versjonen av «Skam» er på trappene, etter at den verdenskjente tv-produsenten Simon Fuller kjøpte rettighetene til serien før jul.

– «Skam» har potensial til å bli en innflytelsesrik serie i Nord-Amerika, hvor vi ikke har noe lignende. Det viser at Norge og Skandinavia er i front på innovasjon og kreativitet, og jeg er stolt av å være med å gjøre «Skam» tilgjengelig for et mye større publikum enn i dag, uttalte Fuller til NRK i den forbindelse.