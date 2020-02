Isabel Raad om omtalen av egne inngrep: – Innså at jeg var et dårlig forbilde

Kristin Gjelsvik brukte takketalen til å tordne mot sine bloggkolleger, da hun vant prisen for «Årets sterke mening» under influenserbransjens prisutdeling Vixen Influencer Awards.

Siden har det kokt i sosiale medier, på blogger og i medier. Marna Haugen Burøe har kritisert Gjelsvik for at talen var egenpromo.

Isabel Raad fikk spørsmålet på bloggen, og svarte at hun støttet Kristin.

«Er det en person som fikk meg til å tenke meg om når det gjelder påvirkningskraften min og hvor skadelig det er å nærmest promotere plastisk kirurgi, så er det henne», skrev hun på bloggen denne uken.

Raad, kjent fra Paradise Hotel og en av Norges største bloggere, har tidligere vært åpen om flere av sine kosmetiske inngrep både i sosiale medier og på bloggen. Det har hun fått kritikk av Gjelsvik for.

Innså at hun var et dårlig forbilde

– Det er superbra at hun tør å bruke stemmen sin selv om hun vet det kan føre til masse motvind og at hun får mye kritikk for det. For vi trenger jo virkelig det, sier Raad.

Hun legger til at det var småsøsknene som ble en vekker for henne. Da hun så at de brukte mer tid på bloggere og sosiale medier, innså hun sin egen påvirkning.

– Herregud, hadde jeg likt hvis lillesøsteren min hadde lest en annen blogg som skrev så åpent om plastisk kirurgi, og nærmest promoterte det? Det hadde jeg ikke. Så da møtte jeg meg selv i døra, og innså at jeg var et dårlig forbilde, forteller hun.

Gjelsvik er takknemlig for at Raad nå støtter hennes mening. Foto: Petter Pettersen / NRK

Gjelsvik mener det betyr mye at Raad nå har snudd.

– Det at hun faktisk har blitt så voksen, og har så mye selvinnsikt til å faktisk kunne si at «det jeg gjorde var feil», og at hun er takknemlig for at jeg fortsetter å kjempe, det betyr veldig, veldig mye.

Her kan du se takketalen til Gjelsvik:

Må innse

Isabel Raad håper at flere influensere vil innse påvirkningskraften sin fremover. Hun beskriver seg selv som en av de verste i bransjen, men har innsett hvordan hun påvirker følgerne sine.

– Da burde andre, som har vært lenger enn meg i bransjen, innse det, sier Raad til NRK.

Både Gjelsvik og Raad med i Debatten på NRK1 i kveld: