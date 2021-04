Inviterer hele Norge til spillkveld

– Det er mye som kan gå galt, og mye som kan gå bra! Det viktigste, og aller beste med dette, syns jeg er at vi samler hele landet rundt spillebrettet og setter resten av livet på pause. Nå skal det spelles! sier programleder Mikkel Niva.

Mikkel Niva gleder seg til å lede NRKs første spillevent. Foto: David Dundas Brandt / NRK

Niva og Victor Sotberg skal ta oss med inn i spilluniverset som de begge er så glade i, på en helt ny måte. Alle er velkommen, uansett om det er Yatzy, Candy Crush eller Call of Duty som er ditt favorittspill.

– Gaming er viktig for meg på mange måter. Det har vært et trygt sted for å forsvinne inn i en annen verden om jeg trenger det. Men det er også en måte å kose seg med venner på og ikke minst føle mestring, sier Sotberg.

Både Sotberg og Niva forteller at gaming har vært spesielt viktig i tiden vi er inne i nå.

– Det beste med gaming er den nærheten og gleden jeg får av å spille sammen med andre. Den følelsen av å sitte i sandkassa som barn og grave sammen med de andre. Den følelsen av å få sekser på matteprøven. Den følelsen av å lese en sjukt god bok. Følelsen av at ting ikke er så viktig. At verden ikke er så farlig. Gaming er pausen og friheten. Shit. Nå ble det veldig poetisk her. Jeg elsker å spille, kan du skrive, sier Niva.

Lurer du på hva slags gamer du er? Ta testen her og se hvilke spill som passer deg!

Blir hele Norges «avatar»

«Spillet» går av stabelen kl. 19:45 på NRK1. Her skal hele Norge sammen med et knippe gjester i studio styre, hjelpe og påvirke ham gjennom en rekke oppgaver.

Etter å ha styrt alle mulige avatarer i andre spill, skal Victor endelig bli en avatar selv IRL! Foto: David Dundas Brandt / NRK

– Det å bli hele Norges avatar blir veldig gøy! Jeg har styrt alle mulige avatarer gjennom hele livet mitt. At jeg nå skal være en som hele Norge skal hjelpe rundt gjør det hele komplett!

Du som publikum kan altså være med å påvirke hva som skjer gjennom chat, SMS og avstemninger.

Slik spiller du Ekspandér faktaboks Din jobb som spiller blir å hjelpe Victor og gjestene med å finne løsningsord i de ulike oppgavene. Disse løsningsordene sender du inn via chat eller SMS. SMS kodeord «Victor» + ditt løsningord til 1987 (+1kr per melding)

Chat på nrk.no/gaming Følg med for å oppdage ledetråder underveis i hele spillet!

Gjester til unnsetning

Linni Meister, Emilie «Emzia» Helgesen, Markus Bailey og Thomas Felberg er hjelperne Victor har med seg fra studio. Alle med bred kompetanse innen spill og gaming i alle sjangre!

Se mer om deres forhold til gaming og spill her:

Dette gamer «Hele Norge spiller»-gjestene! Du trenger javascript for å se video.

Få med deg «Hele Norge spiller» skjærtorsdag klokken 19:45 på NRK1 og i NRK TV!