Internasjonal pengespillgigant saksøker Lotteritilsynet

– Det er ikke noe annet valg enn å la domstolen avgjøre, sier advokat Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind.

Han representerer spillgiganten Trannel International Ltd., eier av det populære nettkasinoet Unibet og datterselskap av pengespillkonsernet Kindred-gruppen, som omsetter for mer enn 8,2 milliarder kroner årlig.

Nå har Trannel stevnet staten og Lotteritilsynet. Selskapet mener tilsynet har trådd langt utover sine fullmakter i forsøkene på å stanse Trannels spilletilbud i Norge, som driftes fra utlandet.

Trannel har ikke tillatelse til å drive pengespill i Norge, og anses derfor som et ulovlig pengespillselskap av norske myndigheter.

NRK har vært i kontakt med Lotteritilsynet, som ikke kan kommentere spørsmål knyttet til et aktivt søksmål. De henviser til Kulturdepartementet, som heller ikke kan gå i detalj om søksmålet.

– Kulturdepartementet har mottatt stevning og vil følge opp den på vanlig vis sammen med Regjeringsadvokaten, opplyser departementet i en e-post.

Hevder ulovlig iPhone-hindring

Blant påstandene fra Trannel International hevdes det at Lotteritilsynet skal ha overskredet egne fullmakter ved å involvere teknologigiganten Apple i striden mot selskapet.

– Norske myndigheter har kontaktet Apple for å begrense bruken av Kindreds mobilapper i Norge, sier Ryssdal.

Advokat og partner Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind representerer Trannel International Ltd. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

NRK vet at Lotteritilsynet henvendte seg til Apple i vår, men tilsynet kan ikke kommentere Apple-kontakten nå som det er knyttet til søksmålet.

Kamp om betalingsblokkering

Trannel reagerer også på Lotteritilsynets blokkering av pengeoverføringer til og fra bankkontoer tilknyttet Kindred-gruppen.

Lotteritilsynet har siden mars i fjor sendt ut en rekke vedtak til norske banker, der de ber bankene blokkere alle inn- og utbetalinger til kontoer med tilknytning til internasjonale pengespillselskaper som opererer i Norge.

Dette har også omfattet nettbaserte betalingsformidlere, som har vært et smutthull mellom spillere og spillselskapene siden forbudet mot bankoverføringer til selskaper som bryter det norske spillmonopolet i 2010.

– Er ikke Lotteritilsynet i sin fulle rett til å blokkere konkrete kontonumre?

– Det er forskjell mellom tilsynets myndighet overfor norske og utenlandske betalingsformidlere. Skrittene de har tatt er etter vårt syn i strid med regelverket, sier Ryssdal.

Flere søksmål

Ryssdal sier Trannel går til søksmål fordi det har vist seg umulig å komme i dialog med norske myndigheter på en annen måte.

Den fremstillingen kjenner ikke Kulturdepartementet seg igjen i. Departementet har både hatt møter og dialog med Unibet og Kindred Group gjennom året, opplyser de i en e-post.

Søksmålet fra Trannel er ikke det eneste pågående mot myndighetene fra internasjonale pengespillselskaper.

I sommer saksøkte foreningen for europeiske spillselskaper, Egba, Norge for brudd på EU-regelverket om fri flyt av varer og tjenester over landegrenser.

Kulturdepartementet jobber nå med en ny pengespillov, som er ventet sendt ut på høring høsten 2019. I april ble det flertall på Stortinget om å gi Lotteritilsynet friere tøyler mot de internasjonale spillselskapene.