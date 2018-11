Instagram-stjerna om parodiene: – Verdens mest konfliktsky person

– Jeg trodde jeg skulle bli slått ned.

Herman Flesvig var på vei til å spille inn et promoinnslag for P3 Gull. Så dukket Daniel Aakre Pedersen fra «Ex on The beach» opp, og konfronterte ham. Pedersen sa han ikke likte å bli gjort narr av i Flesvigs parodier.

– Jeg er verdens mest konfliktsky person. Hvis noen mener jeg har gått for langt, kan det ødelegge dagen min. Da blir jeg som en hund som ligger og logrer med halen mellom beina. Jeg må lære meg å gi litt mer faen.

Opptrinnet med «Ex on the Beach»-kjendisen var regissert av kolleger som kjenner Flesvigs sårbare side.

– Jeg spiller ofte en frekk og litt overlegen fyr. Men det er langt fra hvem jeg er. Det er egentlig bra at det var skjult kamera der, så ser folk at jeg egentlig er mer redd enn kul, sier Flesvig.

– Han elsker å pirke borti folk, og så er han livredd for at folk skal ta igjen, ler kollega Mikkel Niva.

Instagram-stjerne

I kveld står Herman Flesvig på scenen som programleder for P3 Gull.

– Jeg kan ikke noe særlig om musikk, har ikke vært programleder før og skal gjøre dette live. Så jeg lurer på om de har tatt feil fyr, smiler 26-åringen fra Siggerud i Akershus.

LIKER Å SPILLE OVERLEGEN: Å spille en frekk og overlegen fyr er ofte min humor, men det er langt fra hvem jeg er, sier Herman Flesvig. Du trenger javascript for å se video. LIKER Å SPILLE OVERLEGEN: Å spille en frekk og overlegen fyr er ofte min humor, men det er langt fra hvem jeg er, sier Herman Flesvig.

P3 Gull 2018 Ekspandér faktaboks Arrangeres for sjette gang. Sendes direkte på NRK1 og på p3.no fra Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo. Programleder er Herman Flesvig. Følgende priser deles ut på P3 Gull 2018: Årets låt, Årets nykommer, Årets liveartist, P3-prisen (uten nominerte). Artister som står på scenen er Unge Ferrari, Sigrid, Girl In Red, Dagny og Astrid S. Vinneren av kategorien årets låt avgjøres av publikumsstemmer, mens årets nykommer, årets live og P3-prisen kåres av jury.

For mange NRK-seere er Flesvig kjent som makker til Robert Stoltenberg. Men karrieren startet i det stille på Instagram.

– Det var en sommer jeg kjedet meg. Da lagde jeg mange Instagram-filmer. Så tok det litt av der. Jeg husker jeg kom til byen, og at det var to-tre stykker som kjente meg igjen. Da fikk jeg helt noia. Jeg syntes det var kjempeubehagelig og dro rett hjem til leiligheten og tenkte, å nei, å nei. Dette vet jeg ikke om jeg orker.

Men han hadde det for gøy til å la det være. Han sier det var en «åpenbaring» å få utløp for sin kreativitet på Instagram.

– Jeg våkner alltid med energi. Fra jeg var liten har det vært et eksponeringsbehov. Det er ADHD så det ljomer her, men jeg har vent meg til å leve med det.

Følges av en kvart million

På Instagram var parodien av Aksel Hennie noe av det som tok av. Heldigvis var hovedpersonen selv også fornøyd. Flesvig sier han fjerner videoer om noen reagerer.

– Det er personene jeg parodierer som har det siste ordet. Jeg er nøye på at jeg holder det på et lekent og barnslig nivå, og at det ikke blir for personlig.

I dag har han 243.649 følgere, og det er umulig å svare alle som sender meldinger og kommenterer. Men han prøver.

Å bli gjenkjent er noe han elsker og hater.

– Man blir litt rusa av anerkjennelsen man får, samtidig som folk forventer at du er på en bestemt måte. Man hører sånn: Å, så kjedelig du er, jeg trodde du var morsommere.

– En del av meg synes det er veldig hyggelig, og en annen del av meg synes det er veldig pinlig. Uansett hva du ser på, så stikker det hvite håret mitt opp. Og det er litt pinlig. Det er ikke sikkert alle synes jeg er like ålreit og morsom.