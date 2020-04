Store deler av Exit-settet er samlet på Ekeberg i dag for å spille inn de første scenene av oppfølgeren «Exit 2».

– Nå er vi akkurat ferdig med første scene av produksjonen for sesong to, og solen titter så vidt frem på himmelen her over Ekeberg, så vi er blide og fornøyde vi, sier sjefprodusenten Petter Testmann-Koch til NRK.

Testmann-Koch, forteller at de har utsatt opptakene i henhold til original plan, og sier at de nå er to uker bak skjema.

– Men vi har brukt tiden godt, legger han til.

Han sier de har brukt mye tid og penger på medisinsk og juridisk konsultasjon. Nå har de også ansatt en egen smittevernsleder, som passer på at de følger reglene under sett.

Videre forteller han at de med hensyn til smittevernsreglene har endret litt på inspillingsplnane. Ikke overraskende har de måttet begynne med de scenene som lar seg spille inn i disse koronatider.

– Vi starter med scener hvor det er én og to foran kamera, sier han.

Slik kan ha de riktige avstandene mellom de medvirkende, for ikke å glemme de bak kamera.

– Det er i det hele er jo fordyrende, men vi klarer det.

Foto: Fremantle Norge

– I stedet for å sitte i samme sofa og ta kokain så driver hovedrolleinhavenerne og sitter i hver sin sofa med to meters avstand, spør NRK?

– Vi tar kokain på teams-møter, nei da. sier han lattermildt mens han tuller over telefon.

Fruenes tur

Skuespiller Simon J. Berger forteller at manuset til sesongen er skrevet ferdi. Uten å si for mye, så kan han avsløre at sesongen kommer til å handle mye om finansfruene.

Også Exit-produsenten er forsiktig med ordene.

– Du skal ikke se bort ifra at jentene får litt hevn, sier han.

– Men vi har også tenkt til å fortelle litt om hvordan gutta tjener pengene sine.

Han forteller at vi i sesongen skal få et innblikk i hvordan de jobber med innsidehandel, men det blir også som i forrige sesong – mye god stemning.

– Det blir også mye god stemning, som andre kanskje definerer som dårlig, ler han litt over telefonen.

Dramaserien «Exit» beskriver en utagerende livsstil i finansmiljøet. Serieskaperen sier nesten alt er sant, men ikke alle i bransjen er enige.

Har gledet seg til dette lenge

– «Exit» var blant det heftigste og morsomste innspillingene jeg har gjort noensinne, forteller skuespiller Berger videre. Han har uten tvil har gledet seg til denne uken.

– Både materialet var noe av det heftigste og morsomste jeg har gjort, sier han.

Det er fortsatt så mye som er usikkert med innspillingen, men nå har de hvert fall begynt.

– Nå skal vi hvert fall filme og det er jeg veldig klar for, sier han.

Også Testmann-Koch har stor tro på oppfølgeren.

– Øystein Karlsen har igjen skrevet et fantastisk manus, sier han og bygger opp forventningene.