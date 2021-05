Innspilling av ny sesong av Førstegangstjenesten er i gang

I serien «Førstegangstjenesten» får seerne møte flere unge personer som ankommer en norsk militærleir for å avtjene førstegangstjenesten. Det er Herman Flesvig som spiller de fleste karakterene i serien.

– Det er alltid skummelt, men jeg tror det er viktig å ha litt nerver. Hemoroidene er på plass, jeg sover dårlig, så vi er akkurat der vi skal være rett før opptak, sier Flesvig til NRK.

Her er en smakebit fra den nyeste sesongen av Førstegangstjenesten. Foto: NRK

Opptakene til den nye sesongen startet denne uken. Sesongen er planlagt å ha premiere i høst.

Serien som hadde premiere i desember 2019 med to pilotepisoder, disse ble en så stor suksess at serien satte strømmerekorder for NRK TV.

Episodene er sett av mer enn 2,4 millioner både lineært og på nett, ifølge tall fra NRK.

I 2020 ble det sluppet en hel sesong med ti nye episoder, som også ble en stor suksess.

Hvilke karakter som blir med videre gjenstår å se. Flesvig har tidligere sagt til TV 2 at mange av karakterene blir med videre, men at det også kommer noen nye.

