Ingrid Olava i unikt europeisk musikkprosjekt

Idéen til The New European Songbook-konseptet har opphav i BBC. I forbindelse med markeringen av «400 år etter Shakespeares død» i 2016 foreslo de overfor Den Europeiske Kringkastingsunionen, EBU, at alle medlemmene kunne inviteres til å tolke en av Shakespeares tekster i sang.

Prosjektet ble kalt «The New Shakespeare Songbook». NRK sendte et svært godt mottatt bidrag av Ane Brun.

Internasjonal klasse

NRK og Norge deltok ikke i 2017, men i år er vi tilbake. Temaet for årets sangbok er «Krig og Fred».

– Ingrid Olava har internasjonal klasse og tekstlig dybde. Vi er svært godt fornøyd med at hun svarte ja og skrev tekst og melodi til «At the Heart of Longing is», sier Arild Erikstad, NRKs representant i EBUs Musikk og Dans-samarbeid.

Et unikt samarbeid

Ni europeiske kringkastere deltar. Alle bidragene leveres med musikkvideo til en større sending, som hvert av landene får rettigheter til å sende. De enkelte videoene publiseres i tillegg på YouTube.

– Dette er en mulighet til å synliggjøre norsk musikk og å delta i et unikt Europeisk samarbeid, sier Erikstad.

Johannes heter Ingrid Olava og teaterregissør Erik Ulfsbys sønn. Han ble født i mai i år. Foto: Ninja Benneche / NRK

Fødsel og død

Ingrid Olava fødte sitt første barn i mai, og skrev teksten mens hun gikk gravid. Det er våpenstillstands-avtalen etter første verdenskrig som er utgangspunktet for EBUs temavalg.

– Å gi seg i kast med temaet krig og fred var stort og litt skremmende, men jeg har tenkt mye på hva det betyr å være europeer, sier Ingrid Olava til NRK.

Hun er inspirert av tanken på at Europa er formet av tap.

– Jeg er inspirert av tanken på at Europa er formet av tap, sier Ingrid Olava. Foto: Hans Erik Lindbom / NRK

– Det gikk nærmere 18.000.000 menneskeliv tapt i den krigen. Og det er bare én av krigene på Europeisk jord. Det er oftest bare tallene vi bringer videre, som om det sier noe som helst om hva vi mistet?

Hun tenker det kan ha gått menneskelige ressurser tapt, som vi kunne levd mye bedre med enn uten.

– Jeg setter et nytt barn til verden og det skjerper meg. Omsorgen for livet er konkret. Jeg tenker at alle mennesker lengter etter en solfylt ettermiddag, så det er refrenget.

Refrenget ender med at Ingrid Olava ber alle mødre kysse sine barn, barnas kjærlighet er bare til låns.

NRK sender alle bidragene med intervjuer av nasjonalt velkjente artister 10. november.

