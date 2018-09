– Fjas har aldri hatt større mening enn det siste året. Humor er dødsalvorlig. Når det er så skummelt at du ikke veit hva du skal gjøre, da er det ikke noe annet å gjøre enn å tulle.

Fredag kveld gjester den folkekjære artisten NRK-programmet «Lindmo» på NRK 1 kl. 21.25.

Der forteller Bjørnov om den uvirkelige opplevelsen det var å få en telefon fra fastlegen som sa at de hadde funnet kreft med spredning.

– Da mister du følelsen i hele kroppen og begynner å planlegge din egen begravelse. Den er nå avlyst, bare så det er sagt, forter Bjørnov seg med å skyte inn til publikums latter.

– Jeg fikk litt kjeft

I programmet sier Bjørnov at det var «godt for hodet» å kunne fortsette å jobbe samtidig som hun undergikk alvorlig kreftbehandling.

– I første omgang trodde vi at alt var bra når ting var skåret bort, og hu hei så dro jeg videre på turné. Det er ikke lurt for kroppen, men for hodet. Jeg fikk litt kjeft for det i ettertid, forteller Bjørnov.

Hun gjennomgikk tre, fire runder der hun trodde hun hadde blitt frisk, men så fikk kontrabeskjed om at kreften hadde spredt seg på nytt.

– Jeg trodde jo hver gang jeg ble operert at nå er det borte, så jeg dro på turné og tenkte at nå skal dette bare gro, men vi hadde dager hvor de ikke visste hvilken vei de skulle lempe meg ut av bilen, så det var ikke bare lurt.

Roser helsevesenet

Nå er artisten kreftfri, men vet at hun aldri kan være helt sikker på at sykdommen ikke skal slå til igjen.

Bjørnov roser det norske helsevesenet:

– Jeg har ikke tid til å være mørkeredd lenger. Det gir et underlig fokus å være syk. Det føles trygt å vanke på sykehuset såpass jevnlig som annenhver uke. Jeg føler meg ivaretatt, sier artisten.