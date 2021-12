– Det eksisterer ein slags feiloppfatning om at mykje kulturstoff ofte er smalt, at det er for spesielt interesserte.

Den oppfatninga vil Inger Merete Hobbelstad (41) til livs.

– Det handlar om korleis det er å vere menneske i verda her og no. Det handlar om samfunnet vi lever i, og det handlar om kvar vi kjem frå, fortel ho engasjert.

Hobbelstad har vore journalist og kommentator i Dagbladet sidan 2005. No startar ho i jobben som kulturkommentator i NRK. Ho innrømmer at det blir rart å bytte beite.

– Alle i Dagbladet føler seg som Dagbladet-folk, men eg har hatt eit sterkt band til NRK frå eg var bitte liten. Eg gler meg til å dukke endå lenger inn i den institusjonen og gjere dei banda endå sterkare.

Opptatt av formidling

Hobbelstad har gitt ut fire bøker, og har ei mastergrad i litteraturvitskap frå Universitetet i Oslo.

Der skreiv ho oppgåve om Homers Iliaden, eit epos som daterast tilbake til rundt år 800 før vår tidsrekning. Der undersøkte ho korleis handlinga har blitt tolka i moderne popkultur.

– Det er noko eg er veldig opptatt av. Korleis popkulturen speglar av det vi tenker og føler, og korleis vi treng å få gamle ting formidla for at vi skal forstå det betre og kunne relatere til det, seier ho.

Hobbelstad er for tida i foreldrepermisjon, men gler seg til å begynne i ny jobb. Jobbtilbodet fekk ho på eit venterom.

– Eg gav rett og slett frå meg eit lite gledeskrik. Eg trur det vakte litt oppsikt der eg var, fortel ho.

– Kjem til å bli ei tydeleg stemme

Redaksjonssjef i NRK kultur og underhaldning, Marianne Ytre-Eide, seier det var fleire sterke kandidatar til jobben.

– Vi er veldig glade for å få Inger Merete Hobbelstad inn i denne viktige jobben. Ho har brei og solid kompetanse innanfor kulturfeltet. Med sin glød og sitt engasjement kjem ho til å bli ei tydeleg stemme som set NRKs kulturjournalistikk på dagsorden og vil gjere publikum klokare, seier Ytre-Eide.

Hobbelstad har i fleire år arbeida som kritikar, og har stort kjeldenettverk i kulturbransjen, seier Ytre-Eide.

– Inger Merete har jobba med kulturjournalistikk i nesten heile sitt vaksne liv. Ho viser stor innsikt i mange ulike typar kultursaker og har ofte overraskande innfallsvinklar på sakene sine.

Tar over etter Moxnes

I september hadde mangeårige kulturkommentator Agnes Moxnes (67) sin siste arbeidsdag i NRK. Etter 35 år hos rikskringkastaren gjekk ho av med pensjon.

– Korleis blir det å fylle Moxnes sine sko?

– Det var veldig pene sko, viss eg hugsar riktig, seier Hobbelstad muntert.

– Moxnes osar av kompetanse og kunnskap, samtidig som ho klarar å formidle alt på ein roleg og tilgjengeleg måte som eg er sikker på at mange har sett pris på. Også må eg prøve å ikkje måle meg for mykje opp mot henne, då trur eg at ein kan bli litt nervøs, og prøve å snakke og skrive på min måte, og gjere den rolla til mi eiga.