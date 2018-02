Ingen priser til Erik Poppes film «Utøya 22. juli» under Berlinalen

Den var en av favorittene til å vinne en av verdens mest prestisjetunge filmpriser. Erik Poppes film «Utøya 22. juli» har vært en av de mest omtalte og debatterte filmene under Berlinalen, filmfestivalen i Berlin, den siste uken.

Filmen skildrer skytingen på AUF sin sommerleir i 2011, sett gjennom øynene på en fiktiv sommerleirdeltaker.

Men filmen vant ingen priser under Berlinalen i kveld.

– Det viktigste for oss er oppnådd: Vi ville delta i Berlinalens hovedkonkurranse for å dele filmen og historien om dette angrepet, med Berlin og hele verden, på en verdig og skikkelig måte. Vi fikk vist filmen til et stort internasjonalt publikum og fortalt om 22. juli i pressekonferanse og intervjuer, sier Poppe i en pressemelding.

Regissøren sier at det å vinne pris ikke var det viktigste.

– Det viktige for oss med denne filmen, er å få formidlet en sannferdig historie som berører publikum sterkt, om det som faktisk skjedde den 22. juli – ikke filmpriser, avslutter Poppe.

Det var filmen «Touch Me Not» som vant Gullbjørnen, altså beste film – den gjeveste prisen. Dramafilmen er regissert av Adina Pintilie fra Romania.

Blant flere Sølvbjørner fikk blant annet regissør Wes Andersen en av dem for beste regi av filmen «Isle of Dogs».

Godt mottatt

Poppes film har fått jevnt over gode anmeldelser i Norge og utlandet. Men flere har også skrevet kritisk om filmens intensjoner og om det er for tidlig å lage film av et så ferskt traume. Blant dem Dagbladets filmanmelder.

Selv om Erik Poppe selv og hun som spiller hovedrollen i filmen, Andrea Berntzen, har vært i Berlin flere dager denne uken var ingen av dem til stede under prisutdelingen i kveld.