Ingen norsk Oscar-seier

Oscar-statuetten gikk ikke Norges vei i Hollywood under årets Oscar-utdeling.

Den tysk-produserte krigsfilmen «All Quiet on the Western Front» har foreløpig vunnet flest priser.

Amerikanske Jamie Lee Curtis fikk Oscar for beste kvinnelige birolle under Oscar-utdelingen i natt, for filmen «Everything Everywhere All at Once».

Dette er Curtis' første Oscar etter et helt liv på det store lerretet. Begge hennes foreldre (Tony Curtis og Janet Leigh) er Oscar-vinnere. «Hold opp, jeg vant en Oscar», sa hun fra scenen.

Jamie Lee Curtis i sjokk etter hun fikk vite at hun fikk Oscar. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Vietnamesisk-amerikanske Ke Huy Quan vant prisen for beste mannlige birolle i samme film: «Everything Everywhere All at Once».

To store stjerner uteble

«Avatar - The Way of Water» og «Top Gun Maverick» er to av de mest nominerte og omtalte filmene i forkant av årets 95. Oscar-utdeling. Men hverken regissør James Cameron, som har laget «Avatar», eller Tom Cruise som har medprodusert og spiller hovedrollen i «Top Gun Maverick» var tilstede i salen.

Tom Cruise var ikke på Oscar-utdelingen. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

– De to som har insistert på at folk skal gå på kino det siste året, har ikke selv kommet til salen, tullet programleder Jimmy Kimmel fra scenen i starten av showet.

Grunnen til at Tom Cruise ikke er tilstede skal være at han spiller inn «Mission:Impossible - Dead Reckoning del 2» i Storbritannia.

Det skal være personlige grunner til at James Cameron ikke er tilstede, ifølge Hollywood reporter.

Tullet med fjorårets slag

Programleder Jiummy Kimmel tullet også med fjorårets hendelse der Will Smith slo Chris Rock i ansiktet.

Will Smith holder en takketale som vil bli husket lenge under Oscarutdelingen i fjor. Foto: RUTH FREMSON / NYT

Vi har et kriseteam på plass, sa Kimmel og fortsatte:

– Hvis noen i salen begår en voldshandling under denne utdelingen, vil du bli tildelt Oscar for beste skuespiller og få lov til å holde en 19 minutter lang tale, vitset programlederen og viste til at Will Smith samme året vant pris for sin rolle i «King Richard» og holdt en lengre tale der han unnskyldte hendelsen.

Her er Oscar-vinnerne:

Beste animasjonsfilm - Pinocchio

Beste mannlige birolle - Jonathan Ke Quan

En stolt Jonathan Ke Quan. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Beste kvinnelige birolle - Jamie Lee Curtis

Beste kortfilm - An Irish Goodbye

Beste dokumentarfilm - Navalnyj

Beste foto - All Quiet on the Western Front

Beste sminke - The Whale

Beste kostyme - Black Panther: Wakanda Forever

Ruth Carter vant for beste kostyme i Black Panther: Wakanda Forever. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Beste internasjonale film - All Quiet on the Western Front

Beste dokumentar-kortfilm - The Elephant Whisperers

Beste animerte kortfilm - The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Beste produksjonsdesign - All Quiet on the Western Front

Christian M. Goldbeck og Ernestine Hipper vant for beste produksjonsdesign i «All Quiet on the Western Front». Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Beste musikk - All Quiet on the Western Front

Beste visuelle effekter - Avatar: The Way of Water