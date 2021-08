Ingen megafestival på Hellerudsletta: Utleier trekker seg

– Etter et helhetshensyn har vi kommet frem til at vi ikke lar reservasjonen stå, sier Einar Sørland i Hellerudsletta Eiendom til NRK.

Den siste uken har det vært stor oppmerksomhet rundt megafestivalene som var planlagt på Hellerudsletta i Lillestrøm. Det var planlagt festivaler med 140 internasjonale artister med en kapasitet på 50.000 publikummere per dag.

Selskapet Main Production AS står bak festivalene, og ble opprettet tidligere i år. Marius Kristiansen står oppført som daglig leder og styreleder fra 21. juni.

Når NRK kontakter Kristiansen fredag, har han nettopp fått beskjeden om at Hellerudsletta Eiendom trekker seg.

– Det kom litt brått på for oss, sier han.

Han mener det er brudd på en intensjonsavtale om å forhandle, og sier de vil gå til søksmål mot Hellerudsletta Eiendom.

Foto: Skjermdump fra Facebook.

– Kommer ny venue

Kristiansen hevder festivalene på ingen måte er avlyst og sier de er i gang med å finne et nytt sted for arrangementene.

– Vi har fått tilbud underveis om andre arenaer som vi vurderer i stedet for Hellerudsletta. Det skal vi få løst veldig raskt, sier han.

– Det kommer til å komme en ny venue, og det tar ikke lang tid før vi har ferdigstilt det.

Hellerudsletta Eiendom hadde inngått en intensjonsavtale med Marius Kristiansen om å leie ut Hellerudsletta neste sommer, men skrev aldri noen endelig kontrakt, fordi de manglet noen detaljer.

– En forutsetning for at dette skulle bli noe av har vært at det skal bli en festival med høy kvalitet, sier Sørland.

Einar Sørland i Hellerudsletta Eiendom. Foto: Ingvild Lygren / NRK

Sørland vil ikke overfor NRK gå inn på hvorfor de nå velger å ikke la reservasjonen til Main Production stå.

– Det er forhold som ligger mellom oss og Main Production, så det vil vi ikke gå ut med, sier han.

Sørland sier de lagde en intensjonsavtale fordi de synes ideen om slike festivaler der man kan bruke det samme scenerigget flere ganger er veldig god.

– Det gjør at man har betydelige besparelser og logistikkgevinst. Den grunnideen er bra, sier han.

Like store ambisjoner

Etter planen skulle alt skje på «X Meeting Point» på Hellerudsletta like utenfor Oslo, hvor det skulle bygges hele ti scener og telt. Det skulle også bygges et festivalområde for etterfest hver dag.

Hellerudsletta i Lillestrøm kommune. Foto: Ola Hana / NRK

Marius Kristiansen viser til at han tidligere har booket alt fra litt mindre ting på barer til Parkteatret, Jakob kirke, vært med på produksjoner opp mot Sentrum scene, Rockefeller og har en relativt bred bakgrunn med uteliv i alle former.

Til tross for at Hellerudsletta nå ikke er aktuell lenger, er ambisjonsnivået fremdeles det samme.

– Det kommer til å bli like stort omfang, og vi kommer til å imøtekomme det samme tilbudet. Men det er litt tidlig for oss å gå inn på detaljer. Vi har noen kule kort på hånda som vi skal jobbe med, sier han.

Solgt et par hundre billetter

Foto: Skjermdump

Tre av festivalene, Project X, SunBliss og Main, er allerede lansert. Den første festivalen skal ifølge arrangøren gå av stabelen 5. juli 2022. Main Production slapp billetter i begynnelsen av august.

– Per nå så tror jeg at jeg har solgt et par hundre billetter, sier Kristiansen.

Noen av billettene har en prislapp på hele 15.000 kroner, og selges gjennom byrået Eventim.

Norske og internasjonale artister

Flere norske artister står på plantene til festivalene. Vibeke Bruff og MGP-artisten Jorn sier de har fått kontrakt fra arrangøren.

– Kontrakten er kontraktfestet som alltid, og vi forholder oss til det inntil videre. Det har ikke vært noe uvanlig mellom arrangør og booking, og all kontraktsforhandling og kommunikasjon har gått som normalt, sier artisten Jørn Lande.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Andre artister venter fortsatt på kontrakt.

Etter det NRK kjenner til har arrangøren også booket 15 ukjente band fra et bookingbyrå i Spania. Bookingbyrået vil ikke svare NRK på om de har signert eller fått kontrakter eller fått betalt.

– Vi hadde jo egentlig tenkt å lansere 15 store headlinere til uka, men det avventer vi nå frem til vi har fått endelig location, sier Kristiansen til NRK fredag kveld.

Foto: Skjermdump fra Facebook.

De som har kjøpt har rett på pengene tilbake

Jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet, sier de foreløpig ikke har mottatt noen henvendelser på dette selskapet.

Hun forteller videre at hvis man som forbruker kjøper billetter til en festival og den ikke blir noe av, så har man klare forbrukerrettigheter. Kjøper man et festivalpass eller en billett til et arrangement så har man krav på at alt går etter planen.

– Hvis det er sånn at arrangementet avlyses fra arrangørens side, så har man rett på full refusjon. Hvis arrangøren skulle gå konkurs så er det dessverre sånn at det ofte vil være lite å hente i konkursboet og da står man igjen med denne kortreklamasjonsmuligheten som er en rett til å gå på banken sin hvis man betalte for billettene med kort.

De anbefaler derfor alltid forbrukerne å betale med kort.

– Har dere noen andre råd til hva man bør gjøre før man kjøper slike billetter?

– Det er alltid lurt å gjøre undersøkelser og særlig hvis det er nye aktører på markedet. Da er det egentlig et godt råd å bare gjøre et kjapt googlesøk for å se om andre har erfaringer med selskapet, sier jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet.

Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Nordic Choice oppført uten avtale

I startfasen satte arrangøren opp Nordic Choice Hotels opp som sponsor for festivalen, etter dialog og flere møter med hotellkjeden. Logoen til hotellkjeden var godt synlig på plakatene og i promovideoen.

– Vi har hatt en dialog med arrangøren, men det ble lagt i bero i påvente av informasjon og opplysninger vi behøver for å inngå et samarbeid. Uten en formell avtale, ønsker vi ikke å bli nevnt i markedsføringen av festivalene, sier pressesjef i Nordic Choice Hotels.

Presisering: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Nordic Choice trakk seg som sponsor. Det er ikke riktig, da de aldri hadde noen formell sponsoravtale.