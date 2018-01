Ingen Grammy-priser til Stargate eller Lindberg

The Weeknds «Starboy» vant prisen for beste urbane moderne album under årets Grammy. Musikkprodusenten Magnus August Høiberg, bedre kjent som Cashmere Cat, er involvert i fire låter på det millionselgende albumet.

Produsenten fra Halden har jobbet med en rekke store navn, og under Spellemannprisen i fjor stakk Høiberg av med prisen for «Årets produsent».

Cashmere Cat på scenen under Pstereofestivalen i 2013. Foto: Hans H. Bjørstad

«Issues» ikke årets låt

Årets Grammy er den 60. i rekken. Utdelingen fant sted i Madison Square Garden i New York natt til mandag norsk tid.

Stargate, som består av Tor Erik Hermansen og Mikkel Storleer Eriksen, var nominert i kategorien årets låt med «Issues». Her var det Bruno Mars med «That's What I Like» som stakk av med seieren.

Stargate vant sin andre Grammy-pris i 2011. Foto: Matt Sayles / AP

«Tyler, The Creator – Flower Boy» var i år nominert til årets rapalbum. Anna Lotterud, kjent under artistnavnet Anna of the North, synger på to av albumets sanger. Prisen gikk til Kendrick Lamar med «Damn».

Fire nominasjoner

Produsent og lydtekniker Morten Lindberg var også nominert i tre kategorier, men vant ikke i noen av dem.

Lindberg var nominert i kategorien for beste produsent for klassisk musikk, samt dobbeltnominert i kategorien for beste surroundalbum med «Kleiberg: Mass For Modern Man» og «So Is My Love». Han var også nominert i kategorien for beste produserte klassiske album med «Kleiberg: Mass For Modern Man».

Fakta om Grammy-prisen Ekspandér faktaboks Grammy-prisen er musikkindustriens svar på filmens Oscar.

Prisen deles ut av «The Recording Academy», som er en sammenslutning av personer innen amerikansk musikkindustri.

Det deles i år ut 84 priser innen en rekke kategorier.

Grammy-prisen, som opprinnelig het Grammofon-prisen, (Gramophone Award), ble første gang delt ut i 1959. Årets prisutdeling er den 60. i rekken. Kilde: NTB

Vant seks av seks priser

Den amerikanske artisten Bruno Mars var nominert i seks kategorier, og vant alle sammen.

Bruno Mars vant alle prisene han var nominert til. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Prisen for årets låt deler han med Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence og produksjonsteamet The Stereotypes.

– Se på meg, pappa, se på meg! Jeg er på Grammy-utdelingen nå, sa Mars fra scenen i Madison Square Garden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Jay-Z, Lorde og Lamar

Årets låtinnspilling var det også Mars som tok hjem. Med låten «24K Magic» fra albumet med samme navn ble det nok en gang den Hawaii-fødte artistens tur til å ta turen opp på scenen.

I kampen om albumprisen måtte han slå blant annet Lordes «Melodrama», Kendrick Lamars «DAMN» og «4:44» fra Jay-Z.

Lamar ble også en av festens store midtpunkt. Rapperen hadde flest nominasjoner med sju totalt, og vant fem priser.

Hvit rose

Talkshow-verten og komikeren James Gorden var kveldens vert. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Vert for musikkgallaen, James Corden, bar en hvit rose i solidaritet med #Metoo- og Time's Up-bevegelsene. En rekke artister gjorde det samme, men det var ikke bare seksuell trakassering og overgrep de oppmøtte benyttet anledningen til å ta opp, ifølge AP.

– Dette landet ble bygget av drømmere, for drømmere, sa artisten Camila Cabello, etter alt å dømme med referanse til DACA-ordningen, som administrasjonen til president Donald Trump opphevet i fjor.

Blant innslagene som fikk stor oppmerksomhet, var en sketsj innspilt på forhånd der vert Corden holdt liksom-auditions for lydbokversjonen av «Fire and Fury» av forfatteren Michael Wolff. Kjendiser som John Legend, DJ Khaled og Cher leste alle fra bestselgeren, men den største overraskelsen var tidligere presidentkandidat Hillary Clinton.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley var blant dem som satte lite pris på innslaget.