– Eg har leita etter ein song som eg kan høyre på når eg har PMS, seier Margrete Skretting Bergset.

PMS står for premenstruelt syndrom, og då ho ikkje fann det, laga ho like gjerne låten sjølv.

Tilbakemeldingane ho har fått tyder på at ho har treft ei nerve.

Margrete Skretting Bergset ønskte å trekke fram dei emosjonelle og psykiske plagene ein kan få av PMS. – Eg vil belyse at det er så mykje meir enn ein kvinnefiendtleg vits der folk seier «Har du mensen eller?» Foto: Ingrid Nedrebø / NRK

Den evige sirkelen

Margrete sleppte låten «Luteal» for knappe to veker sidan.

– Kvinner seier at dei kjenner seg veldig att i det å gløyme at PMS er ei greie når ein står midt oppi det.

Margrete laga PMS-låten ho sakna i sitt eige liv. Foto: Axel Berggraf Egenæs

For det er nettopp det Margrete syng om: Den kjensla du får ein gong i månaden. Det kjennest som at heile verda er i mot deg og humøret svingar ukontrollert utan at du forstår kvifor?

Men så, ei veke seinare, skjønar du greia. Du var jo berre premenstruell! Alt gir meining att.

Så går det ein månad og alt skjer på nytt. Men då har du gløymt det. Og slik går det i ein evig sirkel, i alle fall dersom du har livmor.

Kjenner du deg att? I så fall treff truleg låten til Margrete ei nerve hos deg også.

– Kvifor ikkje musikk om PMS også?

Influensar Martine Halvorsen har akkurat høyrt låten til Margrete på radio då ho får spørsmål om kva ho synest om Noregs kanskje første poplåt om PMS.

– Vi har jo musikk om alt mogleg anna som dop, valdtekt og vald så kvifor ikkje ha musikk om PMS også? Eg tenker at det er på høg tid!

Influensar Martine Halvorsen snakkar høgt om kvinnehelse på sosiale medium. Der bryt ho mellom anna med tabu knytt til PMS. – Det er ikkje berre ein myte at ein får kort lunte før mensen. Foto: Privat

Halvorsen deler personleg om livet med endometriose på sosiale medium. Då ho fekk diagnosen i 2017, hadde ho aldri høyrt om endometriose før.

Difor meiner influensaren at det er ein god ting å sette fokus på kvinnehelse gjennom populærkultur.

– I 2017 søkte eg på nett etter info om endometriose. Eg fann éin norsk artikkel om det. No sit vi her og pratar om det og Margrete syng om PMS. Det har skjedd mykje sidan den gong og det viser at det fungerer, seier Halvorsen.

– Synleg kvinnehelse i musikk, seriar og filmar hjelper

Også endometrioseforeininga har fått med seg «Luteal», som jublar over måten Margrete har framstilt kvinnehelse på.

– Vi synest det er heilt fantastisk at Margrete gir ut ein slik låt, seier Ane Løvereide, kommunikasjonsansvarleg i endometrioseforeininga.

Ane Løvereide, kommunikasjonsansvarleg i Endometrioseforeininga meiner framstillinga av kvinnehelse ofte kan bli for lite heilskapleg og kvardagsleg, men meiner Margrete har fått dette til i sin musikk. Foto: Robert Belgau Ellefsrød

Dei meiner det er effektivt å synleggjere av ulike former for kvinnehelse i populærkulturen, fortel Løvereide.

– Vi får alltid tilbakemeldingar når til dømes endometriose er tema i film eller seriar.

Ho trekk fram serien «Conversations with Friends» som døme. Der har hovudkarakteren Frances endometriose.

– Nokre seier at sambuaren eller kjærasten fekk meir sympati og forståing om sjukdommen etter å ha sett serien. Andre seier at det har vore ein samtalestartar.

– Difor ønsker vi oss generelt meir av det framover også, seier Løvereide.