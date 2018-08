Imam Meskini får Brobyggerprisen

Skuespilleren bak Skam-Sana, tildeles Brobyggerprisen 2018 for sitt bidrag til å minske avstanden mellom mennesker med ulike religioner, melder NTB. – Iman Meskini har vist oss hvor mye vi har til felles, uansett alder, kjønn, legning og livssyn. At vi ikke skal være så raske til å mistro hverandre, og at vi kommer lenger med kjærlighet enn med hat, heter det i juryens begrunnelse. Prisene deles ut av 14. august-komiteen, som jobber for å bygge bro mellom det norske og det pakistanske samfunnet. Også Norway Cup tildeles brobyggerpris i år.