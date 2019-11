Historikeren Ilko-Sascha Kowalczuk mener Forbundsrepublikken Tyskland overtok det tidligere Øst-Tyskland, DDR.

Han har tidligere skrevet boken mange mener er standardverket til Murens fall. Boken «Endspiel» (Sluttspill) må være det nærmeste man kommer en minutt for minutt-skildring av begivenhetene som førte frem mot murens fall den 9. november i 1989.

Nå er Kowalczuk aktuell med det som må sies å være en oppfølger. Tittelen er «Die Übernahme» (Overtakelsen), med den litt polemiske undertittelen «Hvordan Øst-Tyskland ble en del av forbundsrepublikken».

Nye nasjonale symboler

Her tar han for seg hva han mener gikk galt. Og det Kowalczuk mener gikk aller mest galt, handler om det konstitusjonelle.

– Altså at man ikke endret landets grunnlov når de to landene skulle bli ett. Dette ville vært nødvendig for at begge parter virkelig skulle følt at de var sammen om å bygge et nytt Tyskland.

I grunnloven, som vesttyskerne tok i bruk i 1949, står det i paragraf 146 at den kun gjelder til det tyske folket bestemmer seg for å lage en ny felles forfatning.



– Kardinalfeilen var at vi ikke endret grunnloven. Med en ny grunnlov, og med nye nasjonale symboler, kunne man fortalt alle tyskere: Her begynner det noe nytt. Også for dere begynner et nytt kapittel.

Mens den forrige boken til Ilko-Sascha Kowalczuk var en klassisk historiebok, har den nye boken fått merkelappen essay. Den er mer personlig enn den forrige.

Ilko-Sascha Kowalczuk var 22 år gammel da muren falt. Han levde i sin egen boble i Øst-Berlin, som han skriver i sin nye bok. For ham var det bare frihet, frihet, frihet

Men når Kowalczuk nå, etter 30 år, skrev sitt personlige essay, er entusiasmen borte. Tallene talte sitt eget, tydelige språk. Antallet østtyskere som hadde fått toppjobber innen politikk,, økonomi, vitenskap og kultur lå et sted mellom 2 og 4 prosent, altså mye lavere enn det befolkningsandelen skulle tilsi.

En av vinnerne

Han var selv en av dem som gjorde det godt. Han bygget seg raskt en karriere som en av Tysklands ledende historikere i årene etter 1989, og sitter nå blant annet i en regjeringsoppnevnt kommisjon som skal vurdere følgene av murens fall.

Han er blitt en av det gjenforente Tysklands østtyske vinnere.

For foreldregenerasjonen var det annerledes. Både faren og svigerfaren mistet jobbene sine etter at muren falt. Begge endte opp med ufrivillig førtidspensjonering. Mens foreldregenerasjonen hadde all mulig grunn til å være nostalgiske på vegne av det tidligere DDR, fantes det ikke et snev av sorg hos den unge.

Profitt i vest, avmakt i øst

De to delene av Tyskland hadde ikke vokst sammen. Med fasit i hånd 30 år senere, mener selv den nøkterne historikeren det er rimelig å bruke ordet «overtakelse».

Flere ting gikk galt, ifølge Kowalczuk:

De vesttyske partiene fra den gamle forbundsrepublikken tok rett og slett over, over natten, og ble landsdekkende også i øst.

De tok over forsikring, banker og energiforsyning, noe som førte til enorm profitt i vesten og det førte til tilsvarende avmakt i øst..

Forsøket i øst med å finne frem til sin egen demokratimodell ble avbrutt, fordi institusjonene allerede fantes i vest.

