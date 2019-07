1/10 Brian Wilson laget denne låten under sin første syretripp. Magasinet Rolling Stone har den på listen over «500 Greatest Songs of All Time». Foto: AP I wish they all could be ... Northern girls California girls Midwest farmers daughters East Coast girls

2/10 Lars Lillo Stenberg skrev sangen på fem minutter. Foto: Pressefoto Når du en gang kommer neste sommer ... Skal vi atter drikke masse øl Skal vi synge gamle sanger om igjen Skal jeg atter være her Skal vi slikke så mye sol vi bare kan

3/10 Låten «In The Summertime» gikk sin seiersgang over hele verden i 1970, og spilles hyppig på radio den dag i dag. Foto: Marianne Jagland Kjeldsen / NRK If her daddy's rich ... Just do what you feel Take her out for a meal Put a ring on her finger Take her out for a drink

4/10 Platen heter visst nok «Tid For Latskap», men den handler mer om å ta seg tid, enn å være lat. Foto: www.henningkvitnes.no/Stein Johnsen Opp og ut og vekke ... Trøtte barn Bjørnen Sola Samfunnet

5/10 Ord som sommer og kjærlighet er sentrale i Postgirobyggets tekster. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Det var øl, berusende ord ... Minner som aldri dør Det var sommer, det var sol Det var latter, det var sang Det var sjø og magi

6/10 Visen blir betegnet som en nasjonalsang i nord. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK Når sommerdagen ligg utover landet ... Og vi e brun og fin og hand i hand Og du og æ har funne oss ei strand Og alt e bra og ikke tel å tru Og dagen den e vikti og den kræv oss

7/10 Folk flest trodde at gruppen sang: «I said a hey-ha, eh-hey, a heaven to the», når de egentlig sang: «Aserejé ja de jé de jebe». Foto: Jose Huesca / AP Friday night, it's party time ... Checkin' every girl in sight Groovin' like he does the mambo Feelin' ready, lookin' fine Viene Diego rumbeando

8/10 Jo Nesbøs sangen «Jenter» er fra albumet «Jenter & Sånn», det andre albumet fra Di Derre. Foto: Bjørn Sigurdsøn Scanpix/NTB-foto Jenter som kommer og jenter ... Som går Som glipper Som du aldri får Som smiler

9/10 Låten inneholder innslag av biltuter og en bærbar drill, og gir lytterne følelsen av å være i en travel storby. Foto: Spencer Platt / AFP Hot town, summer in the city ... All around, people looking half dead Back of my neck getting dirty and gritty Doesn't seem to be a shadow in the city Cool town, evening in the city

10/10 Arne Hurlen i Postgirobygget skrev blant annet «En solskinnsdag». Den slo an flere somre på rad. Foto: Roar Strøm / NRK Har du det bra, jo takk skal du ha ... Det er så fint å leve selv om stolbena er skjeve Jeg har det bedre enn de fleste her tilstede Jeg smiler hver dag fordi jeg er glad Nå har jeg det bra og takk skal du ha