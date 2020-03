Ikoniske hårfrisyrer og en og annen bart

Haustar koronarelaterte nettsider

Nasjonalbiblioteket hentar no ned norske nettsider som handlar om koronapandemien, melder dei. Arbeidet starta for to veker sidan, og omfattar meir enn 700 nettsider. Målet er at det meste som er publisert på nettet om koronautbrotet, skal vere sikra og tilgjengeleg for framtida.