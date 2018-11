Ikonisk Michael Jackson-jakke solgt for tre ganger mer enn ventet

Feirer 80-årsdagen med turné

Skuespilleren Ian McKellen, kanskje mest kjent for rollen som Gandalf i Ringenes Herre-filmene, fyller 80 år neste år. Han markerer like greit jubileumet med en 80 dagers turné over hele England, skriver NME. Showet heter «McKellen on tour 2019», og gir publikum muligheten til å spille med skuespilleren, melder han på sine nettsider.