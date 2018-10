Funnet av et mulig vikingskip i Halden har gått verden rundt. Foreløpig vet man ikke hva som skal gjøres med det nye funnet, men én ting er sikkert: Det planlagte Vikingtidsmuseet hadde ikke tatt høyde for nye funn

– Skulle det komme et nytt skip opp av jorden så måtte vi nok se på planene på nytt, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Ikke plass

Museet er tenkt ferdig i 2024. Men ifølge Glørstad er det kun tenkt for de tre vikingskipene de allerede har.

Museumsdirektør for Vikingtidshuset, Håkon Glørstad, innrømmer at det ikke vil være plass til Gjellestad-skipet ved det nye museet. Foto: Petter Sommer / NRK

Tegningene for museet er klare, og nå haster det å få penger, slik at byggingen kan starte. Til nå har man brukt 100 millioner kroner på det nye museet, opplyser Statsbygg. Et nytt museum har en foreløpig prislapp på to milliarder kroner.

Det har blitt brukt flere år på å planlegge det nye Vikingtidsmuseet, og så, akkurat når planene er ferdige, finner man det første vikingskipet på 100 år.

Oversikt over funnene som ble gjort i Halden i Østfold. En georadar lokaliserte vikingskipet, minst åtte ukjente gravhauger og fem langhus.

Vikinggjenstandene som vi allerede har er i så dårlig forfatning at de trenger et nytt bygg, slo en risikorapport fast allerede for seks år siden. Derfor vil Statsbygg, som er byggherre for museet, helst se at nybygget reises uten å ta hensyn til det nye skipsfunnet.

Mye usikkerhet

– Det ville være litt spesielt, og kanskje litt underlig, å planlegge for noe som ikke er gravd frem fra jorden en gang, og som det er mange usikkerheter knyttet til, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

Hun sier at de ønsker å komme i gang med prosjektet så snart som mulig og sørge for å sikre de skipene og gjenstandene som allerede er gravd frem.

– Kan man risikere å bygge et museum som ikke har plass til det nye skipet dersom det graves opp?

Arkitekt og prosjektleder for Vikingtidsmuseet, Thomas Pedersen, mener at planene bør endres om man ønsker plass til det nye skipet. Foto: Petter Sommer / NRK

– Det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til dette spennende funnet. Og det tenker jeg at arkeologer og museumsfaglige folk skal få lov til å ta stilling til og vurdere. Så må man jo også se om det skal vises noe sted, og da får den diskusjonen komme, sier Njaa Aschim.

Arkitekten for det nye museet er avventende. Thomas Pedersen i AART arkitekter, sier de helst vil vite hva som skjer med Gjellestad-skipet før byggingen starter. Det ville vært synd å ha tegnet noe som viser seg å bli for lite sier han.

En innvendig plantegning av det nye Vikingtidsmuseet viser at det ikke er plass til enda et skip. Foto: AART architects/Statsbygg

– Det er altså best å endre et prosjekt før man bygger. Og det er jo klart at kulturarven er vanvittig viktig, og det bygget her er sekundært. Ønsker staten at det skal gjøres plass til et ekstra skip, så er det selvfølgelig det som blir vår oppgave.

