Ida Maria ute av Stjernekamp

Ida Maria måtte takke for seg etter kveldens semifinale. Hun fremførte låten «I Will Survive» og joiken «Gula Gula».

– Jeg har fått en fantastisk mulighet til å vise hva jeg gjør, og jeg har også hatt gleden av å ha disse fantastiske kollegene og å lære av dem. En drømmereise, rett og slett, sier hun.

Ida Maria mener ikke det er surt å ryke ut på grunn av det høye nivået blant årets deltakere.

– Det har vært helt fantastisk artig. Det har vært en glede og en gave for meg som artist å være med. Jeg har oppdaget meg selv mer og mer, lært så mye, og hatt det veldig gøy.

Nå gleder hun seg til å komme hjem og være med familien sin.

– Det første jeg skal gjøre er å klemme sønnen min og være med han hele tiden.

Se nachspielsendingen der finalelåtene ble avslørt her!

Adam Douglas, Ida Maria og Didrik Solli-Tangen møttes til semifinale i Stjernekamp lørdag kveld. Douglas og Solli-Tangen er med videre til finalen. Foto: Julia Maria Naglestad/NRK

Les også: Samiske musikere er uenige om joik på Stjernekamp

Ida Maria: I Will Survive

Ida Maria framførte låten «I Will Survive». Foto: Julia Maria Naglestad/NRK

Originalartist: Gloria Gaynor (1978)

Av Freddie Perren, Dino Fekaris

Riise: Vi så din indre diva. Dansetrinnene trenger man ikke så lenge man har scenepersonligheten du har. Dette ble en mer rocka versjon, og det er fint. Dette var en veldig bra start på diskokvelden!



Felberg: Her glitrer det i overlevelsesinstinkt. Jeg liker at du starter rolig og så «BAM!», så er vi gang og det er fest. Det pulserer rundt deg med danserne, og litt dansekoreografi fikk vi fram fra deg. Nok en herlig performance!



Rypdal: Du er en diva! Jeg har fulgt med på deg og er så overrasket over hva du får til gang på gang. Du klarer å beholde Ida Maria hele tiden.

Didrik Solli-Tangen: September

Didrik Solli-Tangen fremførte låten «September». Foto: JULIA MARIA NAGLESTAD/NRK

Originalartist: Earth, Wind & Fire (1978)

Av Maurice White, Al McKay, Allee Willis

Riise: Da vi lo så lo vi ikke av, men med. Denne låten er glede, men av deg blir man så blid. Det er så deilig å se! Jeg skulle gjerne sett deg danse i hele kveld. En herlig forestilling!

Felberg: Disko-Didrik! Du har valgt deg en «disko evergreen», og jeg er glad i Earth, Wind & Fire. Jeg synes at på versene kommer du deg gjennom og jeg synes ikke det ble tynt på refrenget.

Rypdal: Nå angrer jeg på at jeg sitter her, jeg får så lyst til å være med og danse! Du kjører på og drar med deg publikum. Du har det i blodet. Nydelig!

Adam Douglas: Don't stop 'Til You Get Enough

Adam Douglas fremfører «Don't stop 'Til You Get Enough». Foto: JULIA MARIA NAGLESTAD/NRK

Originalartist: Michael Jackson (1979)

Av Michael Jackson

Riise: Det er bare et så merkelig fenomen at man elsker voksne menn som synger i falsett. Du klarte å gli deg inn i det og man merker hvor utrolig god du er. Du klarte dette! Jeg berømmer deg også for skrikene som var helt vidunderlige.

Felberg: Har har du lagt lista høyt. Det er gøy å høre deg i falsett. Litt skurr på toppen av og til, men det er vanskelig å få til. At du hopper til vanlig stemme er imponerende.

Rypdal: Helt fantastisk. Det er et eller annet med «snerten» Michael Jackson har – det høres lett ut, men er vanskelig. Du klarte det så bra! Og falsetten, å holde den så lenge, det er beundringsverdig.

Ida Maria: Gula Gula

Ida Maria fremfører Mari Boines «Gula Gula». Foto: JULIA MARIA NAGLESTAD/NRK

Joiker: Mari Boine (1989)

Av Mari Boine

Riise: Det som er med Ida Maria, er at når du treffer, så treffer du så sinnssykt. Nå vet jeg at «Gula Gula» betyr «hør», og vi hørte på deg at den handler om å ta vare på jorda. Det treffer så voldsomt.

Felberg: For et øyeblikk. Dette traff meg rett og slett. Det var nydelig å høre på, og jeg ble fylt av en slags kraft av fremføringen din. Takk, Ida Maria!

Bær: Kjempebra, og det høres virkelig ut som joik. Du fikk fram det budskapet du skulle få fram til folket, og det du har gjort er meget bra. Jeg håper du kommer nordover og joiker.

Didrik Solli-Tangen: Daniels joik

Didrik Solli-Tangen fremfører «Daniels joik». Foto: JULIA MARIA NAGLESTAD/NRK

Joiker: Jon Henrik Fjällgren (2014)

Av Jon Henrik Fjällgren

Riise: Ekstremt vakkert. Det du gjorde var å skrelle bort teknikken din, og da skjer det et eller annet som tar bort et filter som gjør at det føles råere og mer ekte. Det håper jeg du tar med deg videre.

Felberg: Du har valgt en fin joik. Jeg synes dette var veldig fint, og en nydelig musikalsk reise.

Bær: Teknisk er vi er der joiken skal være. Å høre Didrik fremføre en joik var virkelig fantastisk, og det Jon Henrik har gjort og det Didrik gjør er meget nært. Det er artig å høre at du har fått joikestemmen fram.

Adam Douglas: Laila Stien

Adam Douglas fremfører «Laila Stien». Foto: JULIA MARIA NAGLESTAD/NRK

Joiker: Johan Anders Bær (1999)

Av Johan J Kemi

Riise: Jeg synes det var utrolig vakkert å se deg slippe sangteknikken din og gjøre noe helt annet. Igjen, så utrolig fint og sterkt å høre på. For meg virket det så ekte.

Felberg: Joik med elektrisk gitar og gitarsolo! Da begynner vi å prate. Dette hørtes formidabelt og stort ut.

Bær: Jeg er stolt, og det han gjør er et vanskelig valg å joike. Jeg ville komme opp og joike med deg!