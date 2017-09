Ida Maria advart før hip hop-framføring

Hip hop står på agendaen i kveldens Stjernekamp, og deltakerne fremfører låter av artister som Jay-Z og Kanye West.

Men Ida Maria Børli Sivertsen (33), som selv har vokst opp på Nesna på nordlandskysten, går for en av låtene til sine landsdelskolleger i Tungtvann, nemlig «Æ gir mæ nu faen» fra 2000.

– Rap er et sterkt og personlig uttrykk som kommer fra hjertet, og det kan jeg identifisere meg med. Og det var naturlig for meg å velge nordnorsk rap siden jeg er derfra selv, sier hun til NRK.

Kjenner seg igjen

Tungtvann hadde sin storhetstid like etter årtusenskiftet, og fikk mye av æren for at hip hop på norsk – ikke minst på dialekt – fikk anerkjennelse både hos kritikere og platekjøpere.

– Jeg oppdaget dem litt sent. Søsteren min var veldig fan og introduserte meg for musikken, og jeg fikk et godt forhold til dem. De har utrolig bra tekster og det er høy kvalitet på det de leverte, sier Ida Maria, og legger til at hun kjenner seg godt igjen i mye av tekstene til Tungtvann:

– Det er deilig når man har kunstnere som klarer å fange opp noe som mange identifiserer seg med. De setter ord på opplevelsen av å komme fra et lite sted nordpå og den kulturmessige overgangen det er å komme til Oslo. De legger ikke mye imellom når de tar for seg overfladiske og påtatte folk.

– Men man kommer jo etter hvert inn under huden også på østlendingene, legger hun til og ler.

Ida Maria hadde sitt gjennombrudd med låten «Oh My God» i 2007, og fikk endel internasjonal oppmerksomhet. Her avbildet under Coachella-festivalen i California i 2009. Foto: Chris Pizzello / AP

Teknisk vanskelig

Ida Maria sier at hun er god venn med Tungtvann-rapper Jørgen «Jørg-1» Nordeng, og hun har blitt advart for låtvalget.

– Han sier at jeg har valgt det som er den vanskeligste Tungtvann-låten. Den er teknisk utfordrende og vanskelig å rappe, sier hun.

– Men han sier samtidig at han er sikker på at jeg nailer det, og jeg har fått hans velsignelse. Jeg vil gi ham en presang i form av å gjøre ære på låten han, sier 33-åringen.

Om hun kommer seg igjennom kveldens sending, gruer hun seg fryktelig til opera står på agendaen.

– Det er helt uoverkommelig. Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det. Jeg har sånn Jørn Hoel-stemme, og har blåst ut både topp- og mellomregisteret for mange år siden. Alt vi har igjen er en sånn sexy, slepete, hes stemme, ler hun.

Sist helg var det en skuffet og sjokkert Erlend Bratland som måtte forlate Stjernekamp etter at han kom på siste plass under temaet country. Helgen før var det Hilde Lyrån som måtte kaste inn håndkleet.

Dette er kveldens bidrag:

1. Aleksander Walmann: «Can't Hold Us» (Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton)

2. Gaute Ormåsen: «Lighters» (Bad Meets Evil feat. Bruno Mars)

3. Makeda: «Power» (Kanye West)

4. Benedicte Adrian: «Her» (Karpe Diem)

5. Adam Douglas: «California Love» (2 Pac feat. Dr. Dre & Roger Troutman)

6. Ida Maria:« Æ gir mæ nu faen» (Tungtvann)

7. Didrik Solli-Tangen: «Gangsta's Paradise» (Coolio feat. L.V.)

8. Lisa Børud: «99 Problems» (Jay-Z)

Hip hop har også tidligere vært en egen sjanger i Stjernekamp. Se noen høydepunkter fra tidligere sesonger: