Ida Ekblad med suksess i Europa: – Knerta BSU-kontoen for å få råd til å lage bra nok utstilling

For over eit år sidan kom førespurnaden om å lage ei soloutstilling i Kunsthalle Zürich. To gigantiske salar i to etasjar med berre Ida Ekblad sin kunst.

Ida Ekblad er første norske som stiller ut i den velrenommerte kunsthallen i Sveits. Og det er sjeldan éin kunstnar stiller ut i to salar.

TEKSTILFARGAR: Ida Ekblad bruker tekstilfargar for å lage kunst. Metoden har kunstnaren utvikla heilt sjølve. Foto: Helga Tunheim / NRK

Blei åtvara

Dei to salane ho skulle fylle med kunst er så svære at kuratoren åtvara henne på førehand. Fleire hundre kvadratmeter store og over fem meter under taket.

– Dei som jobbar her bekymrar seg alltid over desse romma, fordi dei er så svære. eg var klar over at det kom til å bli vanskeleg å fylle dei på den riktige måten, seier Ekblad.

I over eit år har Ida Ekblad jobba med utstillinga, heile tida med utstillingssalane i tankane. Utfordringa var å lage så store verk at romma blei overkommelege. Resultatet er måleri på størrelse med dei største verka til Edvard Munch. Den andre salen er fylt med skulpturar.

– Menn har ofte laga dei gigantiske verka og det er mennene sine skulpturparkar vi går å ser på. Eg har gjort mi tolking av noko som ofte er blitt gjort av menn i kunsthistoria, forklarer Ekblad.

GIGANTISK: Fem verk som er fleire kvadratmeter store heng i den eine salen i Kunsthalle Zürich. Foto: Helga Tunheim / NRK

Kanskje er det nettopp derfor Ida Ekblad blir lagt merke til, langt utover Norges grenser. Ho er ikkje redd for å dra på i korkje storleik og verkemiddel.

Nesten umiddelbart etter at Ekblad gjekk ut med master i kunst frå Kunstakademiet i Oslo i 2007, fekk ho suksess. 39-åringen har hatt soloustillingar på Nasjonalmuseet, Bergen Kunsthall og Venezia-biennalen for å nemne noko.

Akkurat nå har ho noko så sjeldan som to soloutstillingar på ein gong. Ein i Mexico City og ein i Zürich. Fleire store kunstsamlarar har lagt sin elsk på Ekblad sin kunst.

– Ein unik kunstnar

KURATOR: Daniel Baumann ved Kunsthalle Zürich meiner utstillinga til Ida Ekblad er så bra at folk blir heilt imponert. – Dei lurer på kva som skjer her. Foto: Helga Tunheim / NRK

Direktør og kurator ved kunsthallen Daniel Baumann er stolt over å kunne presentere den norske kunstnaren. Opninga av utstillinga skjer attpåtil under årets viktigaste kunsthelg i den sveitsiske byen, «Zürich Art Weekend», som trekker kunstinteressert frå heile Europa.

Baumann har kjent til den norske kunstnaren i over ti år, og syns Ida Ekblad er unik i måten ho arbeider på.

– Ho jobbar i veldig ulike retningar, noko som er sjeldan og særs vanskeleg. Det kan fort skli heilt ut, men av ein eller anna grunn klarer Ida Ekblad å skape ein heilskap av alle dei ulike retningane. Kanskje er ho Norges svar på Leonardo da Vinci, humrar Baumann.

Tømte BSU-kontoen

Faren til den unge Ida Ekblad var ikkje begeistra då dottera fortalde at ho skulle bli kunstnar. Han samanlikna sjansane for å slå igjennom som kunstnar med å finne nåla i høystakken.

Ida Ekblad er uredd og gjer det som må til for å få til ei bra utstilling. Difor rauk etter kvart BSU-kontoen, som faren hadde hjelpt dottera med å spare opp, og som det absolutt ikkje var lov å røre

– Då invitasjonen kom om å stille ut i Milwaukee i USA i starten av karrieren, hadde eg ikkje noko val. Eg brukte opp BSU-kontoen for å lage utstillinga.

Slik har Ida Ekblad halde fram, og i dag er ho ein av Norges fremste kontemporære kunstnarar.

Det er viktig for henne at kvinner får eller tek den plassen i kunstverda som dei fortener.

– Det å tørre å gjere noko stort er overhodet ikkje ein mannleg eigenskap, det er like mykje ein kvinneleg eigenskap.