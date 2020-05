I morgen åpnes kinoene igjen – dette gjøres for å hindre smitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vil helt klart være med å bidra til å åpne samfunnet igjen, og da vil selvsagt helse og sikkerhet være i første rekke, sier programdirektør ved Nordisk Film Kino, Christin Berg.

På fredag åpner Ringen Kino i Oslo for første gang på flere måneder, etter at det forrige uke ble åpnet for arragenter med inntil 50 personer.

– Vi vil være veldig sikre på at vi gjør dette riktig og derfor åpner vi opp veldig forsiktig med ett kinosenter, så vi kan lære av de rutinene vi gjør der, forklarer Berg.

Avstand, håndhygiene og ingen kontanter

Gode smittevernrutiner må på plass når det åpnes igjen etter nesten to måneder.

Christin Berg, programdirektør i Nordisk Film Kino. Foto: JOHN BERGE

– Vi vil sørge for at gjestene får den informasjonen de trenger når de kjøper billetten. Da vil du få en gul varselboks med informasjon, forklarer Berg.

Hos Nordisk Film Kino vil det ikke være mulig å bruke kontanter, og kjøp av billett skjer kun på nettet. I tillegg er det kun en begrenset del av salen som brukes, og det vil være god tid mellom hver filmvisning.

– Vi har forskjellig oppstart på de forskjellige filmene og sørger for at det ikke vil være flere gjester enn toppen 50 på hele kinosenteret på Ringen, sier Berg, som opplyser at de har vært i kontakt med lokale helsemyndigheter for å sørge for at de overholder smittevernet.

Fra torsdag kan kinoer og teatre åpne igjen, for inntil 50 personer. Foto: Dag Jenssen / Disney

– For å være helt sikre på at vi overholder regelen om minimum én meters avstand, så har vi lagt ut 38 billetter på forestillingen, og ikke 50 som vi i utgangspunktet kan ha mulighet til.

Kommunikasjons- og markedssjef ved Det Norske Teatret, Thine Sletbakk, er trygg på smitteverntiltakene de har satt inn, når de torsdag setter opp barneforestillingen «Jakob og Neikob og Alle Andre».

– Vi har alt på plass. Vi har gått gjennom det meste i dag, så håper vi bare at publikum kommer og er fornøyde. Og at de gleder seg til forestilling.

Sletbakk forteller at de følger Folkehelseinstituttets regler og veiledning, og kommer til å ha god avstand, bruke lengre tid på inn- og utslipp av publikum og gi gode muligheter for å vaske eller sprite hendene.

– Jeg tror vi skal klare det godt ved at folk er vant til dette, og at de forholder seg til slike regler ellers. Og ved god dialog med publikum mens de er der.

– Bransjene er selv ansvarlige

De siste dagene har det blitt jobbet med å finne gode løsninger, slik at det skal være trygt å gå på teater og kino igjen, og bransjeorganisasjonen Film & Kino, har laget et forslag på smitteverntiltak for kinobransjen:

Informasjon fra kinoen om tiltak for å begrense smitte

Kun billettsalg via nettbetaling og kun betaling med kort

Avstandsmarkeringer på gulvet

Avstand mellom publikum både i salen og i foajeen

Gode muligheter for håndhygiene, enten med vask eller alkoholbasert desinfeksjon

Grundig og jevnlig vask av både saler, toaletter og foajeen

Lengre tid mellom filmvisningene

Forslaget er basert på innspill fra Virke, den Europeiske kinoorganisasjonen UNIC, flere kinoer i Norge, samt reglene for frisører, trimsentre og museer.

I en e-post til NRK skriver Kulturdepartementet at bransjen selv er ansvarlig for at bransjestandarden er i tråd med smittevernråd, og at de har mottatt forslaget fra Film & Kino:

– Departementet kan veilede og svare på spørsmål, men kan ikke formelt godkjenne smittevernsveiledere, og legger til at de har tatt forslaget til etterretning.