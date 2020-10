– Kringkastingsorkestret er jo det beste orkesteret vi har i hele Norge. At de skal spille sammen med meg, det er helt uvirkelig. Jeg tror det kommer til å ta litt tid før det går opp for meg, forteller Ingeborg Walther.

En drøm som går i oppfyllelse

I kveld går Ingeborg inn i rollen som Éponine fra musikalen Les Misérables, og skal fremføre låten «On My Own». Det har hun drømt om helt siden hun så Marion Ravn i den samme rollen på folketeater.

– Da vi kulle velge hvilken sang vi skulle gjøre, falt det meg veldig naturlig å velge den. Da jeg så Les Misérables her i Oslo tenkte jeg «Herregud, jeg har så lyst til å spille den musikalen en gang», forteller Ingeborg.

Og til artistens store glede, er det Marion Ravn som er en av mentorene denne uken.

– Da jeg fikk vite det så tenkte jeg bare «Herregud, for en ressurs». Hun har jobba med og virkelig satt seg inn i den karakteren. Så det var veldig fint å være på øving med henne i går, forteller Ingeborg.

Les mer om kveldens sending her: Stjernekamp (7:10) – storband og musikal

GIR UT MUSIKK: I slutten av oktober gir Ingeborg ut sin første singel. Den er på norsk og handler om en kjærlighetsrelasjon. Foto: Maiken Amanda Brennås / NRK

– Føler meg som en liten unge

Det er ikke bare Ingeborg som opplever det å skulle opptre med KORK som en stor bragd i karrieren. Vegard Bjørsmo (19) forteller at han føler seg veldig privilegert, som får muligheten til å stå på scenen sammen med hele Norges orkester.

– Jeg føler meg som en liten unge. Jeg blir så gira. Da jeg kom inn på øving for første gang, så kjente jeg at hjertet mitt begynte å dunke, forteller Vegard entusiastisk.

– Når du hører et helt orkester, også vet du at de skal spille sammen med deg og at du skal ha dem i ryggen. Det er rart, men jeg er veldig takknemlig for at jeg får muligheten, forteller han videre.

– Jeg begynte å grine

Emil Solli-Tangen ser på dette som en milepæl karrieremessig, men også personlig.

– Det er som å gå på audition og være hos rektor samtidig. Det er med litt sånn ærefrykt at man gjør det, forteller han.

I sjangeren musikal skal Emil gjøre «Send in the Clowns» fra A Little Night Music. Noe som vekker sterke følelser hos operasangeren.

– Den beskriver veldig godt en ganske tung periode i mitt liv. Jeg var rett og slett deprimert, så det blir en utfordring følelsesmessig, forteller Emil.

– Jeg tror det blir helt fantastisk. Jeg tror det kommer til å bli en stor musikalsk aften på lørdag, forteller Emil om kveldens sending. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Men han tror det er viktig å vise at også gutter kan være sårbare, og at oppi alt dette, så finnes det noe fint ved det å være åpen og ærlig også om det vonde.

– På øvelse med Marion Ravn så måtte jeg stoppe, fordi jeg begynte å grine. Det er en veldig tung tid jeg skal synge om, men jeg tror det er viktig å prate om at det ikke bare er jenter som kan ha kjærlighetssorg, eller ha det vondt, forteller Emil.

– Så det blir litt tøft, men hvis jeg får det til så kan det bli veldig fint, sier han med et smil om munnen.

Stjernekamp ser du 19:50 på NRK1 eller i NRK TV.