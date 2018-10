Etter ni runder i ringen, er omsider den endelige tungvektsmatchen i årets Stjernekamp i gang.

Ulrikke Brandstorp og Ella Marie Hætta Isaksen står i hvert sitt hjørne som de to yngste finalistene i Stjernekamp-historien.

– Vi har ett felles mål, og det er å levere tidenes Stjernekamp-finale. Og selvfølgelig hvert vårt delmål, som er å vinne, sier Brandstorp til NRK før finalen.

Dette er synet som venter når venninnene Ella Marie Hætta Isaksen (t.v.) og Ulrikke Brandstorp barker sammen i årets finale i Stjernekamp. Her fra øvingen før finalen lørdag ettermiddag. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Denne finalen er så åpen. På en måte er jo begge vinnere. Dette er en fest, bemerker dommer Mona B. Riise.

Kveldens dommerpanel består i tillegg til Riise av fjorårets vinner Adam Douglas i selskap med Thomas Felberg.

NRK anmelder kveldens finale låt for låt: Les anmeldelsene her!

Nå avgjøres det

Om litt skal deltakerne ut med sine siste låter i Stjernekamp 2018.

Ulrikke Brandstorp ska spille «This One´s For You» av David Guetta og Zara Larsson.

Ella Marie Hætta Isaksen spiller «Ozan» av Adjágas.

Men allerede har kveldens finale bydd på litt av hvert:

Briljerte med egne låter

Det var artistenes egne låter som skulle til pers i kveldens andre post på programmet. Der valgte Brandstorp å synge balladen «Careless».

– Dette er startskuddet for reisen min som artist. Jeg blir litt rørt for at jeg får holde på med dette, sier Brandstorp.

Ulrikke: Careless Du trenger javascript for å se video. Ulrikke: Careless

Lighterne og tårene kjempet om overtall blant publikum under Brandstorps egenkomponerte pianodrevne låt.

– Dette viser hvor proff du er. Dette er en pop-ballade, men du har soulkvalitet i stemmen, var superlativene fra Mona B. Riise.

Isaksen fremførte «In Comparison», som hun har med bandet ISÁK.

Se Ella Maries opptreden med sitt eget band Du trenger javascript for å se video. Se Ella Maries opptreden med sitt eget band

– Du er helt unik, lød dommen fra Thomas Felberg.

Isaksen selv førte rosen videre til sine bandkamerater Daniel Eriksen og Aleksander Kostopoulos.

– Det er en grunn til at jeg bruker hele livet mitt på dem. De er de to beste menneskene jeg kjenner.

Hardt ut fra start

Brandstorp åpnet sin siste kveld på Stjernekamp slik hun startet sin aller første: Med en reprise av sin versjon av Def Leppards «Pour Some Sugar On Me».

– Man kan rett og slett ikke forestille seg hvordan det er å være i finalen i Stjernekamp, sa Brandstorp etter at debuten var unnagjort.

Ulrikke: Pour Some Sugar On Me - Def Leppard Du trenger javascript for å se video. Ulrikke: Pour Some Sugar On Me - Def Leppard

Isaksen valgte å gå ut fra start med en hiphop-reprise fra tredje uke, med låta «Fancy» av Iggy Azalea.

Ella Marie: Fancy - Iggy Azalea Du trenger javascript for å se video. Ella Marie: Fancy - Iggy Azalea

Dommerpanelet lot seg imponere av åpningen.

– Det er defintivit en liten rocker i deg. Kjempebra start, bemerket Felberg til Brandstorp.

Isaksen fikk følgende superlativer.

- Respekt. Det der var fantastisk, var dommen fra fjorårsvinner Douglas.

– Hiphop-dronningen er i huset, sa Felberg.

Kvelden åpnet med at Chris Holsten, Heine Totland, Maria Arredondo, Ole Børud, Alexander Pavelich, Samantha Gurah, Dag Ingebrigtsen og Hilde Louise Asbjørnsen var tilbake på scenen igjen med åpningsnummeret «Uptown Funk», Bruno' Mars kjempehit fra 2014.

Fikk politisk støtte – Brandstorp oddsfavoritt

Allerede flere timer før kveldens finalesending, var den politiske valgkampen i gang.

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) gikk lørdag ettermiddag ut med en rungende støtteerklæring til Brandstorp på sin egen Facebook-side:

Tana-ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap) tok også en omvendt KRF, og ga klart uttrykk for hvilken retning han ville stemme:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Skal vi tro norske og internasjonale bookmakere, er Brandstorp en klar favoritt under kveldens finale.

Slik blir kvelden

I kveld skal Brandstorp og Isaksen gjennom tre runder forsøke å kare til seg tittelen som Norges ultimate entertainer.

Ella Marie Hætta Isaksen (t.v.) og Ulrikke Brandstorp har knyttet tette bånd på veien til finalen. Foto: Helene Amlie / NRK

Det blir et oppgjør mellom to rivaler som har blitt veldig gode venner på veien til finalen. Nå er de hverandres eneste hinder for seier i årets Stjernekamp.

– Vi har tatt vare på hverandre hele veien. Det får selvfølgelig en brå slutt nå på finalen, fleiper Isaksen.

Dette er finalelåtene Ekspandér faktaboks Repriselåt fra sesongen: Ulrikke: Rock fra første episode: Pour Some Sugar On Me - Def Leppard

Ella Marie: Hip Hop fra tredje episode: Fancy - Iggy Azalea Egen låt: Ulrikke: Careless. Helt ny låt, slippes fredag

Ella Marie: In Comparison – med Isák Finalelåt: Ulrikke: This One's For You -David Guetta feat Zara Larsson

Ella Marie: Ozan - Adjagas (en helt ny versjon)

Menyen de to artistene byr på i kveld, består av en låt i reprise fra tidligere i sesongen, en egenkomponert låt og en siste kraftsalve i tredje opptreden.

Tidligere vinnere av Stjernekamp Ekspandér faktaboks 2012: Rita Eriksen

2013: Silya Nymoen

2014: Nora Foss Al-Jabri

2015: Maria Haukaas Mittet

2016: Knut Anders Sørum

2017: Adam Douglas