I dag lanserer Faktisk de 20 første faktasjekkene

Faktisk.no har i flere måneder jobbet med å faktasjekke påstander fra politikere og granske om det de sier er riktig, galt, eller bare delvis forankret i fakta.

Prosjektet er et samarbeid mellom mediehusene VG, Dagbladet, TV 2 og NRK, og onsdag er redaksjonen klar for publisering. Da starter de med å legge ut de 20 første faktasjekkene.

Nå som valgkampen er i gang, er det naturlig å gripe fatt i utsagn fra politikere, forteller redaktør Kristoffer Egeberg.

– Men vi skal favne hele mediebransjen også, lover redaktøren.

I tillegg til faktasjekkene vil Faktisk også forsøke å bekjempe falske nyheter.

– De oppdiktede historiene er ferskvare, så de vil vi gripe fatt i når de dukker opp. Det nytter ikke å komme flere uker etterpå, når skaden er skjedd og historien spredd, sier Egeberg.

Ulvedebatt og vaksiner

Faktisk.no håper å bli en del av det offentlige ordskiftet, sier Egeberg. Han tror det er et viktig behov for faktasjekkere i opphetede debatter om helse, miljø og klima.

Jari Bakken er ansvarlig for utseendet til Faktisk.no, som han håper blir enkel og brukervennlig. Foto: Tone Staude / NRK

– Vi håper å bli brukt av alle, både politikere, mediehus og folk flest. Kanskje kan vi oppdra lesere, lyttere og seere til å faktasjekke selv, og ikke ta alt for god fisk, sier han.

Men han er også opptatt av at saker og påstander som blir sjekket, også kan vise seg å være sanne og riktige.

– Utgangspunktet er ikke å lete etter feil, men å sjekke påstander som folk er opptatt av. Vi vil også vise folk hvordan vi går frem for å sjekke. At vi leser forskningsrapporter, sjekker tall og statistikk.

Ikke bare røde kort

Faktisk.no har en skala for å merke sakene de sjekker. Ytterpunktene er «faktisk helt riktig» og «faktisk helt feil».

– Noen påstander er «faktisk delvis riktig», og langt fra å få røde kort, sier Egeberg.

Det har gått et halvt år siden Facebook selv satte i gang tiltak for å bekjempe spredningen av falske nyheter.

Nyheter som avsløres som falske blir fortsatt værende på Facebook, men blir markert som «omstridt», noe som vil gjøre at de havner lenger ned i nyhetsfeeden du får som bruker.

Funksjonen har startet i USA, og er i ferd med å rulles ut i Frankrike og Tyskland.

– Ingen er spesielt imponert over Facebooks innsats foreløpig, og det er et dilemma at Facebook er en viktig arena for oss også. Vi vil gjerne samarbeide med sosiale medier for å få spredd våre faktaopplysninger og faktasjekker. Men det er nok en sannhet at både Facebook, Google og andre kunne gjort mer, sier Egeberg.

LES OGSÅ: