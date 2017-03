1. Det er alltid store forventninger til dine nye bøker. Når skjønner du om har lyktes med boken?

– Man kan magefølelse om at dette er bra greier. Det har jeg for så vidt hatt denne gangen, og det virker jo som om boka har truffet bra så langt. Men man vet aldri helt sikkert. Selv om jeg har en grunnleggende selvtillit på at om leserne ikke skulle like det jeg skriver nå, som kommer folk til å like det om hundre år eller noe sånt. Det er kanskje en illusjon man må klamre seg til som forfatter, i og med at det er en sårbar greie, det å gi fra seg boka si og si: «Dette er de beste 500 sidene jeg kunne komme opp med – elsk meg, vær så snill!». Det er en blanding av selvtillit og sårbarhet i en utgivelsesfase som jeg er i nå.

2. Hva er din største frykt?

– Jeg er redd for å bli gal, det å miste kontrollen over følelsene og tankene mine. Redselen for å slippe det inn, at du ikke greier å stenge det ute. Jeg har sett det skje med andre mennesker, og det er et uhyggelig syn. Det er akkurat det med at du ikke har kontroll. Det som skjer med deg skjer ikke utenfor deg, men inne i deg. Jeg innbiller meg at så lenge det skjer utenfor deg, har du et slags indre forsvar. Men når det rives ned, da har du tapt.

3. Hvis du måtte bo i en annen norsk by, men ikke Molde, hvor ville du bodd da? (Nesbø bor i Oslo, men er fra Molde. red.anm.)

– Bergen. Jeg studerte i Bergen og jeg synes det er en smellvakker by, og så er jo Bergen Norges eneste urbane by. Den er mindre enn Oslo, men Bergen er en ordentlig by med et tett lite sentrum, hvor folk har øynene rettet utad. Altså, de internasjonale impulsene merker jeg bedre i Bergen enn her i Oslo. Historisk er det kort vei til Tyskland, men egentlig er det enda nærmere England, har jeg tenkt. Da jeg bodde i Bergen var blant annet musikkscenen veldig engelskinspirert. Jeg tror det er litt som i Reykjavík, der føler du at det er veldig kort vei til London.

NESBØ-FAVORITT: Forfatteren mener at Bergen er en mer «ordentlig by» enn Oslo. Foto: STOYAN NENOV / Reuters

4. Spå topp tre i Eliteserien i år. Hvordan går det med Molde? (Nesbø har spilt fotball for Molde Fotballklubb. red.anm.)

– Da kjører jeg prinsippet som mine fotballinteresserte kompiser kaller en «emotional hedge», som betyr at du ikke tipper det du håper på. For hvis det ikke går som du håper, så vinner du i hvert fall veddemålet! Så jeg tipper Rosenborg på topp og, det skjærer meg i hjertet å si det, men jeg tipper Odd som nummer to. Og så tipper jeg Molde som nummer tre. Det er ikke det jeg håper på, men jeg får legge det inn som et tips.

5. Hva med Tottenham i England? (Nesbø er svoren Tottenham-fan, red.anm.)

– Tottenham ligger på annenplass nå, ti poeng bak Chelsea, men foran Man City og Liverpool etter at de spilte uavgjort i helgen som var. Men Tottenham har det jo med å ramle sammen på slutten av sesongen, og det kommer de til å gjøre nå også. Urimelig mange av mine kompiser holder med Arsenal, som liksom er erkerivalen til Tottenham. Det virker i øyeblikket umulig at Arsenal tar igjen Tottenham. Jeg tar en ny «emotional hedge». Arsenal kommer til å ta igjen Tottenham mot slutten. Tottenham får akkurat ikke Champions League-plass og havner på femteplass i ligaen.

6. Hvem er den beste spilleren på Tottenham nå?

– Det må vel være dansken. Christian Eriksen.

FAVORITT: Christian Eriksen fra Tottenham i aksjon mot Southampton. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

7. Hva er det mest spennende norske bandet nå?

– Jeg synes «Highasakite» er et steinbra band. Og så er det ei jente som heter Sigrid, hun vokste opp i en vennegjeng som jeg pleide å feriere med hver sommer. Hun har jeg liksom fulgt fra hun var ei lita jente, og hun har alltid vært kjempemusikalsk. Hun har blitt en fantastisk artist, så hun både håper og tror jeg på. Jeg vet også at hun gjør det veldig bra på internasjonale streaminglister.

8. Hva er den beste TV-serien du følger med på?

– Jeg har en snikende mistanke om at TV-seriene var litt mer «edgy» for 5–6 år siden, at det nå begynner å bli mye mainstream-serier. Men jeg synes den første sesongen av Westworld er veldig bra. Jeg har også sett filmen fra 1970-tallet, som er en merkelig, men veldig fascinerende film – både handlingen og stilen, så den vil jeg anbefale alle som liker serien å se. Og så er det Black Mirror, som jeg synes er litt variabel, men de beste episodene synes jeg er interessante. Det er noe helt nytt. Den blander fiksjon og virkelighet, eller en litt sånn dystopisk fremtidsvisjon, på en interessant måte. Jeg synes det er tankevekkende og interessant.

9. Hva leser du nå?

– Leser «Havboka» av Morten Strøksnes akkurat nå, som jeg synes er veldig bra. Jeg liker den rolige intensiteten i boka. Den har på en måte en rytme som er litt som å være på en fisketur, der det er god tid. Du kan godt stoppe opp. Det han har vært flink til er å ta de interessante tingene ut av researchen sin. Han har tydeligvis gjort veldig mye research. Du får filtrert bort det som du ikke nødvendigvis vil vite, og så har han sans for det som er fascinerende ved livet under havoverflaten. Det er både rolig, lærerikt og fascinerende på en gang. Og så leser jeg noe som definitivt ikke er så rolig. Det er en bok som heter «On Killing», som jeg har fått låne av en som driver med militærstudier her i Norge. Den handler om hva som får mennesker til å drepe og hva som stopper oss fra å drepe. Den er skrevet av en amerikansk psykolog, og dette er mer som faglitteratur for meg. (Forfatteren heter Dave Grossman. red.anm.)

LESES AV JO: Forfatter Morten A. Strøksnes. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

10. Hvilken hjertesak opptar deg?

– I den grad jeg har en hjertesak, så er det vel «Harry Hole-stiftelsen», som er kampen mot analfabetisme i den tredje verden. Den støtter utdanning av barn. Jeg tror at hvis folk kommer opp på et visst utdanningsnivå, er det forutsetningen for et moderne og fungerende demokrati, og for at folk skal kunne ta vare på seg selv og sine.

11. Du har selv tatt livet av mange på bestialsk vis, med pennen. Hvordan ville du selv ønsket å bli drept, hvis du måtte velge?

– En sprøyte med veldig tynn nål, mens jeg sover. Det ville jeg synes var «all right». Med en overdose av et eller annet, noe deilig. Man påstår jo også at å fryse i hjel og å drukne er relativt behagelig i det du gir deg hen til det, men det tror jeg ikke noe på. Skipp drukning og frysing – sprøyte!

