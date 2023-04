– Det ble kjedelig å gå på do.

Nicolay Martell Wold (19) ler. Han er en av 50 elever ved Fyrstikkalleen videregående skole i Oslo som har testet forskjellige måter å redusere skjermtiden på.

I 24 timer gikk han og medelev Mads Ertvaag (19) uten mobil.

– Det var litt deilig å få mobilen tilbake etter 24 timer, men det var også overraskende deilig å være uten. Jeg følte meg litt friere, sier Ertvaag.

Begge tredjeklassingene sier de ønsker seg mer mobilfri. Det er de ikke alene om. 3 av 10 ungdommer ønsker å logge av oftere, ifølge Medietilsynets årlige undersøkelse Barn og medier.

At flere unge ønsker å logge av er utgangspunktet for at Medietilsynet sammen med Fyrstikkalleen videregående har kommet frem til 10 tips for å kutte ned på mobilbruken. Før påske ble elevene bedt om å gjennomføre sine egne tips.

24 TIMER: Mads Ertvaag (t.v.) og Nicolay Martell Wold klarte seg fint uten mobil i et døgn. De tror de hadde klart seg enda lenger uten sosiale medier, men er usikre på hvor lenge de ville klart seg uten kontakt med venner, familie og sjefen på jobben - noe de også trenger mobilen til. Foto: Torstein Bøe / NRK

Men allerede før de startet eksperimentet, forteller flere av ungdommene at de på eget initiativ har forsøkt å ta grep for å kutte ned på skjermtiden.

– TikTok, for eksempel, har jeg avinstallert for lenge siden. Fordi jeg var avhengig, basically, sier Wold.

Han forteller at han brukte TikTok på t-banen, i senga, sammen med venner og at han ofte falt ut av samtaler med andre.

– Jeg føler meg mer tilstede nå, sier Wold.

Disse 10 rådene ble elevene enige om å teste Ekspandér faktaboks 1 Legg igjen mobilen hjemme når du skal ut en tur 2 Slett tidstyvene (appene som stjeler mye tid) 3 Ikke mobil på soverommet 4 Finn en ny hobby 5 Maks to timer skjerm om dagen 6 Ingen varsler (nesten) 7 Legg telefonen et fast sted hjemme 8 24 timer uten telefon 9 Bare skjerp deg! 10 Teste Hold-appen (som belønner deg når du ikke rører telefonen)

Flere enn før drømmer om digital detox

Professor Trine Syvertsen leder et forskningsprosjekt om digital frakobling ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet skal løpe ut 2024, men allerede har forskerne avdekket flere tydelige tendenser.

– Vi har et tydelig funn som viser at mange synes de er er for mye på nett og mobil, og at folk bruker ulike metoder for å ta pauser, sier hun.

Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Det er også flere enn for fem år siden som synes de er for mye på nett og mobil, viser studien.

– Jeg tror det både handler om at pandemien gjorde at vi ble fryktelig digitale i en periode, men også det at det har blitt mye større oppmerksomhet rundt dette i alle aldersgrupper den siste tiden.

Smarttelefon og skam

Det er spesielt smarttelefoner og sosiale medier folk trekker frem som mest forstyrrende, viser funn fra UiO-prosjektet.

Tilbake i klasserommet på Fyrstikkalléen videregående skole har en annen gruppe testet et annet tips for å få bukt med mobilbruken: «Bare skjerp deg!»

– Når du først sjekker, ser du at det er mye tid som går til mobilen. Jeg tenkte kanskje at jeg hadde 2-3 timer, sier Joan Almario (18), som akkurat har funnet ut at han har 7 og en halv time i skjermtid hver dag i snitt.

MER TID: Mikkel Bye (i midten) forteller at han gikk mer på tur den uka han skulle kutte ned på mobilbruken. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

– Så ja, man skammer seg litt, fortsetter han.

Mediene må ta ansvar

Men Syvertsen mener vi må vekk fra perspektivet om at det er brukernes eget ansvar å skjerme seg fra skjermen.

– Veldig mye av omtalen av disse spørsmålene handler om selvdisiplin der det er litt underforstått at folk er litt dårlige og svake. Mange ungdommer sier jo også det om seg selv. Det blir en slags skambelagt ting, en slags konkurranse om å være flinkest til å disiplinere seg selv, sier hun.

9-18-åringenes digitale hverdag Ekspandér faktaboks 90 prosent er på ett eller flere sosiale medier.



Nesten tre av ti som bruker sosiale medier skulle ønske de klarte å logge av oftere. Over halvparten av jentene på videregående skole som bruker sosiale medier skulle ønske at de klarte å logge av oftere.



Rundt en tredjedel som bruker sosiale medier har angret på noe de har delt.



Barn og unge bruker sosiale medier oftest til å «chatte med venner». Over åtte av ti gjør dette daglig.



Sju av ti mener de får for mye reklame i sosiale medier.



40 prosent har opplevd at noen har skrevet en stygg kommentar til dem på nett i løpet av det siste året.

Kilde: Barn og medier 2022 (Medietilsynet)

Derimot må alle medieaktører ta et større ansvar, mener forskeren.

– Det er nok en fordel også for mediene at diskusjonen føres om brukernes selvdisiplin heller enn hva mediene gjør for å hanke inn oppmerksomheten. Dette gjelder både sosiale og redaktørstyrte medier.

Kampen om de unge

Totalt sett fører det til at unge blir utsatt for et mye heftigere medietrykk enn eldre, påpeker forskeren.

– Rett og slett fordi flere kjemper hardere om tiden deres.

Men Pernille Huseby, kommunikasjonsdirektør i Medietilsynet, mener det er en klar forskjell på sosiale og redaktørstyrte medier.

TRIKS: Kommunikasjonsdirektør Pernille Huseby i Medietilsynet mener unge selv er de beste til å vite hva som fungerer for dem når det kommer til mobil og annen mediebruk. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

– Vi er opptatt av at barn og unge skal bruke redaktørstyrte medier for å kunne orientere seg i landskapet og vite hva som skjer rundt dem. Unge tar mer informasjon fra sosiale og internasjonale medier der ikke alt alltid er like godt kvalitetssjekket, sier hun.

Huseby forteller at målet deres heller ikke at unge må logge av.

– Men når vi ser at barn og unge selv opplever problemer med tidsbruken sin, så tenker vi at det er nyttig å gi dem noen triks, sier hun.