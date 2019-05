Hvor kom russefeiringen fra?

Artur Jafa vant Gulløven

Veneziabiennalen delte i dag ut sin Gulløve for beste kunstner i hovedutstillingen «May You Live in Interesting Times» til Artur Jafa, melder Artnews.com. Jafa, som oppdaget norske Frida Orupabo, bidro blant annet med videoen «The White Album» til hovedutstillingen i årets biennale.