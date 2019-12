Hvis du mener lyden på kino er for høy, kan du få ny kinobillett

– Da kan de gå ut av salen og få billett til en annen forestilling på et annet tidspunkt.

Det svarer Jon Einar Sivertsen i Odeon Kino på spørsmålet fra NRK om hva folk som mener det er for høy lyd på kino kan gjøre.

Kinoene mottar stadig klager fra publikum som mener lyden på kinoene er for høy.

– Ja, en del av publikummet vårt svarer i våre undersøkelser at det er for høyt, forteller Jon Einar Sivertsen, kommersiell direktør i Odeon Kino.

Odeon eier 12 kinosaler i Norge, blant annet Norges største kino på Storo i Oslo.

Kinoene holder seg innenfor det lydnivået som er bransjestandarden for kinoer internasjonalt, men det kan likevel være skadelig mener forsker.

– Folk har så forskjellig følsomhet i ørene, at det som går bra for veldig mange, likevel kan skade noen, sier Olav Kvaløy.

Forskeren har jobbet i Sintef i 18 år og forsket på hørselsskader.

Han mener at hvis du opplever at lyden på kino er ubehagelig høy, så kan det være kroppen din som sier ifra.

– Det er en grunn til at du reagerer, sier han.

Innenfor grensene

Arbeidsmiljøloven sier at man ikke skal utsettes for lyd over 85 desibel over lengre tid. Både Odeon Kino og Nordisk Film Kino forteller at de har et snittnivå på rundt 85 til 90 desibel.

De høyeste sekvensene i en film kan likevel være helt opp i 103 desibel, forteller Sivertsen.

103 desibel kan sammenlignes med lyden av et trykkluftbor eller en bulldoser.

– Kan de ikke bare skru lyden ned?, sier Kvaløy.

Derfor skrur de ikke ned lyden

Å skru ned lyden ikke er så enkelt som det høres ut til, ifølge kinobransjen.

– Lyden skal jo være riktig. Du skal også få med deg hva folk sier i en dialog, sier Sivertsen.

Han forteller at filmer er lagt på et bestemt nivå lydmessig. Og trekker man lydnivået ned så vil publikum ikke lenger kunne høre hvisking eller lav tale.

James Bond og andre actionfilmer har ofte høy lyd. Foto: Francois Duhamel / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures/Columbia Pictures/EON Productions

Ifølge salgs- og driftsdirektør i Nordisk Film Kino, Espen Lundberg Pedersen, handler det også om å ikke tukle med åndsverket til filmskaperne. Som har mikset lyden utifra hvor lydnivået ligger på kinoene.

– Kinoens oppgave er å gjengi både lyd og bilde slik filmskaperne ønsker det skal være, sier Pedersen.

Henrik Peersen, generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund, forteller at de også mottar klager på for høy kinolyd.

Han reagerer på kinoenes argumentasjon.

– Det å dekke seg bak kunstnerisk frihet er jo en problematisk argumentasjon, hvis lyden er for høy, sier han.

Begge kinoaktørene sier at de følger nøye med på at kinosalene har god og ikke for høy lyd.