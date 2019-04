Fosse med hard kritikk mot Dramaten

Jon Fosse har skrevet et brev til Dramatens styre der han retter skarp kritikk mot det svenske teaterets oppsigelse av teatersjef Eirik Stubø. Til Svenska Dagbladet skriver dramatikeren at det virker som om man nå i Sverige, med en slags populisme i bunnen, ønsker å bryte ned kulturinstitusjoner som har gitt både Sverige og Norden et høyere kunstnerisk nivå og ærbødighet. (NTB)