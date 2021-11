Hvem skjuler seg bak maskene? Bli med på diskusjonen

Comebacket størkner fort

«Dexter: New Blood» er et hyggelig gjensyn med en av TV-rutas mest berømte og sympatiske seriemordere. Men utover å være et trivelig påfyll for blodfansen, så er dette et tamt comeback hvor originalseriens slitasjer melder seg raskt, skriver seriekritiker Sigurd Vik som gir Paramount+-serien terningkast 3.