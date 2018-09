Hvem i Stjernekamp må ta cowboyhatten – og gå?

Klokken 19.50 starter spenningen på NRK 1.

NRK P3 anmelder låt for låt her, mens sendingen pågår.

(Se listen over kveldens låter nedover i saken.)

I sesongpremieren forrige uke var det Maria Arredondo, Chris Holsten og Dag Ingebrigtsen som fikk færrest seerstemmer etter at alle artistene hadde vært i ilden. I sjangeren rock.

Men tidligere utfall viser at resultatet kan snu seg helt når stemmene fra de to første kveldene skal legges sammen.

Bjøro Håland i dommerstolen

Countryartist Bjøro Håland er tilbake som mentor og gjestedommer når Stjernekamp-artistene står på scenen i sjangeren i country.

Kongen av country var sjangerekspert også i fjor, og har gitt gode råd til artistene denne uka.

Her er låtene du får høre i kveld, i denne rekkefølgen:

1. Alexander Pavelich: Guys Like Me (Eric Church, 2007)

2. Heine Totland: Remember When (Alan Jackson, 2003)

3. Samantha Gurah: My Church (Maren Morris, 2016)

4. Ole Børud: Bonita and Bill Butler (Alison Krauss & Union Station, 2011)

5. Maria Arredondo: I Hope You Dance (Lee Ann Womack, 2000)

6. Hilde Louise Asbjørnsen: One's On The Way (Loretta Lynn, 1971)

7. Dag Ingebrigtsen: Ruby, Don't Take Your Love To Town (Kenny Rogers and the First Edition, 1967)

8. Ulrikke Brandstorp: Tin Man (Miranda Lambert, 2017)

9. Ella Marie Hætta Isaksen: Better Dig Two (The Band Perry, 2012)

10. Chris Holsten: Bless The Broken Road (Rascal Flatts, 2005)