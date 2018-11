Hvem får verneprisen i Stavanger?

I år kan alle være med og stemme når Stavanger skal dele ut verneprisen for næringsbygg i år. I år står det mellom tre sjøhus, et tidligere hermetikklaboratorie (bildet) og et parfymeri. Det er Stavanger kommune og Fortidsminneforeningen står bak den årlige prisen som berømmer rehabilitering av bygg.