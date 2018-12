Hvem er du i «Unge Lovende»?

Cox til Norge med nytt show

Den britiske partikkelfysikeren Brian Cox skal holde et nytt vitenskap-show neste høst i Norge. I fjor ble showet hans på Sentrum Scene i Oslo utsolgt. Cox er kjent for en rekke vitenskapsprogrammer på BBC, blant annet «Wonders of the Solar System». Forestillingen har fått tittelen «Universal: Adventures in Space & Time» og handler ifølge arrangørene om solsystemet og universets opprinnelse og evolusjon. (NTB)