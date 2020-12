Hvem er du i «Grevinnen og hovmesteren»?

Det er 23. desember og igjen på tide med «Grevinnen og Hovmesteren»...for n’te gang, si! Same procedure as last year og så videre...

Ta denne lille uhøytidelige testen for å finne ut hvem du minner mest om fra denne klassikeren. Enn om du blir skinnfellen?

1/10 Hvem er du i venneflokken? Foto: SKJERMDUMP FRA «GREVINNEN OG HOVMESTEREN» / NORDDEUTSCHER RUNDFUNK Den mest høylytte Den alle kommer til med sine hemmeligheter (Veldig slitsomt) Den alle låner penger av og utnytter til stadighet Veldig populær! Den som liker best å chille

2/10 Hvordan er ditt forhold til komplimenter? Foto: SKJERMDUMP FRA «GREVINNEN OG HOVMESTEREN» / NORDDEUTSCHER RUNDFUNK Jeg gir komplimenter for å få det som jeg vil Elsker å få komplimenter og tar elegant imot dem Får sjelden komplimenter, men er dritflink til å gi Det er utrolig kleint! Det ser jeg på som svært unødvendig

3/10 Hvem er du i arbeidslivet? Foto: SKJERMDUMP FRA «GREVINNEN OG HOVMESTEREN» / NORDDEUTSCHER RUNDFUNK Der er jeg definitivt sjef! Jobbe? Det ligger ikke helt for meg Jeg er den perfekte arbeidstaker Jeg vil helst ikke vises og kan jeg velge så blir det hjemmekontor «for life»! Høylytt og mener mye

4/10 Hvis du er i et forhold, hvilken type er du? Foto: SKJERMDUMP FRA «GREVINNEN OG HOVMESTEREN» / NORDDEUTSCHER RUNDFUNK Veldig forutsigbar og du skjønner hva jeg vil Brautende og den som har styringa Gjør det jeg blir bedt om og er en lett partner å lede Vil noen ha MEG? Da er jeg en meget takknemlig partner Krevende

5/10 Hvordan liker du å kle deg? Foto: SKJERMDUMP FRA «GREVINNEN OG HOVMESTEREN» / NORDDEUTSCHER RUNDFUNK Alltid meget flott og passende for anledningen Liker helst å gå i uniform Klær? Hva er galt med Adams drakt? Grå mus, er beste beskrivelse av meg Det må være behagelig

6/10 Det er fest. Hva passer best om deg? Foto: SKJERMDUMP FRA «GREVINNEN OG HOVMESTEREN» / NORDDEUTSCHER RUNDFUNK Må jeg gå? Jeg drar frem gitaren og synger James Blunts «You're Beautiful» (og tilsvarende) Jeg rydder og passer på at alle har det bra til enhver tid Du finner meg som regel dansende til no’ chill ambient Jeg blir festens varulv! Jeg får dårlig vokabular og sier for det meste «Skål»

7/10 Hva passer best om deg i slutten av desember? Foto: SKJERMDUMP FRA «GREVINNEN OG HOVMESTEREN» / NORDDEUTSCHER RUNDFUNK Jeg ligger dvask foran en eller annen skjerm og chiller Jeg går i store classy selskaper der ingenting er overlatt til tilfeldighetene Jeg handler og planlegger selskapeligheter for absolutt alle andre Jeg vil helst inviteres på rølpefest, alle dagene! Jeg er sliten etter et hektisk år

8/10 Hva betyr tradisjoner for deg? Foto: SKJERMDUMP FRA «GREVINNEN OG HOVMESTEREN» / NORDDEUTSCHER RUNDFUNK ALT! Ikke endre på noe. Da klikker jeg! De forholder jeg meg ikke noe særlig til Hvis de innebærer god drikke, så er alt ok Jeg forholder meg kun til andres tradisjoner for å opprettholde god stemning

9/10 Det er fest og noen serverer deg kyllling. Hva drikker du helst til den? Foto: Skjermdump fra «Grevinnen og hovmesteren» / Norddeutscher Rundfunk Kan jeg velge? Julebrus Champagne! Champagne til alt! Mer, mer! Vil uansett ha mer! En leskende bayer Samme det, tar det jeg får (enkel sånn)

10/10 Hvilken av disse tilfeldige påstandene passer best om deg? Foto: SKJERMDUMP FRA «GREVINNEN OG HOVMESTEREN» / NORDDEUTSCHER RUNDFUNK Jeg tror på nissen Jeg er ikke veganer Jeg trives best til sjøs Jeg er den fødte entertainer Jeg liker å flørte

