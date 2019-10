Hva vet du om tvillinger?

Omstridd investor rik på kunst

Tor Arne Uppstrøm har i det stille handla kunst for over 100 millionar kroner, samstundes som han skuldar fleire hundre millionar til kreditorar og staten, skriv DN. Uppstrøm vart frikjend medan Carl Fredrik Seim vart dømt i samband med at dei to kjøpte det tradisjonsrike bergensverftet Mjellem & Karlsen i Bergen i 2002 og slo det konkurs. Over 300 mista jobben.