Hva vet du om krimlitteratur?

Fra Tonya Harding til Shakespeare

Margot Robbie vil ta for seg ti Shakespeare-dramaer og lage TV-serie av dem – sett med «kvinneperspektiv». Robbie, sist sett i Tarzan, Tonya Harding-filmen og «Suicide Squad», ser for seg ti enkeltstående episoder i en serie laget for Australian Broadcasting Corporation. Det melder BBC. Les NRKs anmeldelse av« I, Tonya» her.