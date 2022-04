Fastemåneden ramadan er en av islams fem søyler og en religiøs plikt. Måneden avsluttes med den store feringen, id.

Id al-fitr innebærer gaver til barn, pynt og tradisjonsrik mat som deles med familie og venner.

Vanligvis starter dagen med at mange går i sine respektive moskeer for å lese bønn. Å inkludere eller hjelpe folk som har mindre enn en selv er også et viktig aspekt i denne høytiden.

For tredje år på rad skal NRK være med å markere den store dagen. Programmet «Festen etter fasten» skal ledes av programleder Rima Iraki.

– Det blir ekstra spesielt å feire id i år. De to siste årene har feiringen vært preget av koronarestriksjoner. Nå som samfunnet har åpnet igjen, kan folk endelig møtes for å feire skikkelig. Det gleder jeg meg til å vise fram – fra flere steder i landet, sier Iraki som til vanlig er å se som programleder for Urix på NRK1.

Rima Iraki leder «Festen etter fasten».

Gjester, deilig mat og god stemning

Rima Iraki har med seg programleder Amir Horori som skal ta tempen på hvordan folk rundt om i landet feirer id, ved å vise fram innsendte bilder, hilsener og svare på spørsmål fra seerne.

Selma Ibrahim Karlsen og Noman Mubashir blir også å se på skjermen under den store festen. De skal rapportere direkte fra folkets id-feiringer, mens korrespondent Yama Wolasmal tar seerne med på hans store feiring med familien i Oslo.

– Forholdet mitt til id har jeg fra pappa som er muslim. Da jeg var liten husker jeg at vi fikk masse gaver og at vi hadde en ordentlig feiring, sier Karlsen som er mest kjent som programleder i Supernytt på NRK Super.

Test kunnskapen din

Og før den store dagen, kan du teste kunnskapen din om ramadan.

1/10 Hva betyr ramadan? Foto: Fatima Reda Ramadan er den måltidene under fastemåneden Ramadan er festen etter fastemåneden Ramadan er den islamske fastemåneden Ramadan er første dagen i fastemåneden 2/10 Kan man drikke vann under ramadan? Foto: Nejad, Arash A. / Aftenposten Nei. Ja. Kun mellom soloppgang og solnedgang Kun etter solnedgang og før soloppgang 3/10 Hvorfor faster man? Foto: Nabeel Zytoon / - Alle muslimer har hver sin grunn til å faste, men det handler spesielt én ting. Handler om å ta fri fra alt og lære seg koranen Handler om indre renselse Handler om å komme nærmere familien Handler om å koble av 4/10 Hvor mange dager faster man under ramadan? Hvor mange dager er Ramadan? Du trenger javascript for å se video. Fasten kan vare inntil 30 dager Fasten kan vare inntil 7 dager Fasten kan vare inntil 365 dager Fasten kan vare inntil 72 timer 5/10 Mat er en viktig del av ramadan. Hvor mange måltider er det vanlig å spise? Foto: NRK 2 om dagen 5 om dagen 0 - man faster jo En stor middag hver kveld 6/10 Er det lov å kline mens man faster? Kan ma kline under ramadan? Du trenger javascript for å se video. Nei, ikke hele måneden. Ja. Ja, men kun etter solnedgang og før soloppgang. Ja, men kun etter soloppgang og før solnedgang. 7/10 Man kan spise igjen ved solnedgang, og da er det spesielt en tørket frukt man spiser, hvilken? Foto: Illustrasjonsbilde: Getty Images/iStock Soltørkede tomater Tørket fiken Svisker Dadler 8/10 Hva heter dagen/festen når man avslutter ramadan? Id mubarak Id al-fitr Ram-Id-brak Ramadan-Id-mubarak 9/10 Hva er Zakat? Hva er Zakat? Du trenger javascript for å se video. Zakat er en av islams fem søyler, hvilken? Zakat er den religiøse kaffen Zakat er den religiøse maten Zakat er den religiøse avgiften Zakat er det religiøse husarbeidet 10/10 Hva betyr Id Mubarak? Velsignet feiring Takk for alt Hold sammen Vel fortjent

Festen etter fasten sendes direkte på NRK1 mandag 2. mai.