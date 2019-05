Youtube fjerner abonnementsløsning

Youtube har nå bestemt seg for å gjøre sitt originale innhold tilgjengelig for alle, ifølge Fast Company. Endringen kommer etter at nettstedet siden 2016 har hatt et abonnementsalternativ som tilbød brukerne tilgang på film og musikk, samt Youtube sitt egenproduserte innhold. Youtube-serien Cobra Kai vil blant annet nå bli tilgjengelig for allmennheten.