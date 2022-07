1/8 Hvem står bak Despacito? Foto: ERIC JAMISON / AP Despacito var kanskje forrige 10-års største hit, med mer en 7 milliarder(!) avspillinger på YouTube. Men hvem er det som har laget den? Don Omar feat. Lucenzo Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno Luis Fonsi feat. Daddy Yankee Pitbull feat. Bruno Mars.

2/8 Summer loving ...? Foto: AP «Summer nights» fra Grease er en musikal-klassiker, men hvordan er det egentlig sangen begynner? Summer loving had me a blast Summer loving it felt so bad Summer loving happened so fast Summer loving not gonna last

3/8 Hva var fjorårets største sommerhit? Foto: Tom Øverlie / NRK P3 Hvilken låt var det som lå på toppen av VG-lista i fjorårets fellesferie (12. juli-30. juli)? Stay - The Kid Laroi feat. Justin Bieber Beggin - Måneskin Smilet i ditt speil - Chris Holsten MONTERO (Call Me by Your Name) - Lil Nas X feat. Jack Harlow

4/8 Hva heter vokalisten i Postgirobygget? Foto: Arne Kristian Gansmo Idyll har blitt en allsangs-must om sommeren. Hiten fra 1996 kommer hver sommer tilbake på norske hitlister. De fleste vet nok at låten tilhører Postgirobygget, men hva er navnet på deres frontmann? Nils Petter Time Hans Petter Aaserud Arne Hurlen Magnus Grønneberg

5/8 Hva heter egentlig TIX? Foto: Andres Putting / EBU Artisten Tix sin sommerlåt «Nå Koser vi oss» har for øyeblikket over 17 millioner avspillinger på Spotify, men hva heter artisten egentlig? Anders Haugen Andreas Hauken Anders Haugland Andreas Haukeland

6/8 Når du en gang kommer, neste sommer, da skal vi ...? Hva er det Lars Lillo-Stenberg og resten av deLillos mener vi skal gjøre når i møttes «Neste sommer?» Når du en gang kommer, neste sommer, skal vi atter snakke om gamle ting Når du en gang kommer, neste sommer, skal vi atter ha det fint Når du en gang kommer, neste sommer, skal vi atter ligge her Når du en gang kommer, neste sommer, skal vi atter drikke vin

7/8 Hvem synger «In the summertime?» Frontfiguren i dette bandet heter Ray Dorset. Foto: Marianne Jagland Kjeldsen / NRK Om sommeren er det mange som går rundt og nynner på denne hiten fra 1970, men hvem er det egentlig som har laget låten? The Rubettes Mungo Jerry Bay City Rollers The New Seekers

8/8 Got my ...? Foto: Sander Heggheim/NRK Hva er det Bryan Adams sier han fikk, i første strofe av slageren «Summer of 69»? Got my first real sex dream Got my first real six-string Got my first real six link Got my first real pay check