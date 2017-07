Hva er egentlig Norges svar på Toscana?

«Alle» mener de har fellestrekk med naturskjønne Toscana i Italia. Inderøy, Østfold, Rogaland og Hadeland er blant stedene som har kastet seg inn i kampen om å markedsføre seg som «Norges Toscana».

Ordfører i Gran kommune Willy Westhagen, er krystallklar:

– At man tar i bruk dette navnet er jo fordi Toscana er kjent for sitt vakre landskap, og det er mye vakkert landskap i Norge, selv om det peneste stedet er på Hadeland, sier han.

Men dette er ikke ordfører i Inderøy kommune enig i. Ida Stuberg mener nemlig at det er et helt annet sted som er Norges Toscana.

– Toscana gir positive assosiasjoner. Det er en merkevare som står for noen verdier som vi mener at Inderøy også gjør som reisemål.

Ikke alle er enige i at dette er en tittel verdt å kjempe for. I en kronikk i Adresseavisen denne helgen skrev Daniel Johansen følgende:

«I stedet for å pleie det norske landskapet til glede for både oss selv og turister, forsøker vi å pakke inn vårt forsømte land i italiensk glanspapir.»

– Kun Toscana kan være Toscana

Direktør ved bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge, Audun Pettersen, mener det å sammenligne seg med andre land viser en dårlig selvtillit om destinasjonen man er i.

– Jeg syns det er en dårlig ide og sammenligne seg med en utenlandsk destinasjon. Jeg mener det er et varsel om dårlig selvtillit. Kun Toscana kan være Toscana.

Videre legger han til at Norge ikke er det eneste landet som sammenligner seg med Italia.

DIREKTØR: Audun Pettersen mener man bør slutte å sammenligne seg med andre land og heller ha fokus på å finne noe unikt ved sitt eget. Foto: Tommy Andresen

– Jeg har observert at både Danmark, Sverige og England også har tydelige assosiasjoner til at et visst sted er landets svar på Toscana.

Pettersen mener det er viktig å ha fokus på å finne noe unikt ved sin egen destinasjon.

– Flere steder i Norge har funnet sin egen posisjon, i stedet for å sammenligne seg med utenlandske destinasjoner, som blant annet Vestlandet med fjordene, og Sørlandet som er barnas feriefavoritt.