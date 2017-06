Hussaini om 22. juli film: - Jeg gruer meg

I dag ble det kjent at filmskaper Erik Poppe, skal lage film om terrorhandlingene 22. juli 2011. Filmen skal spilles inn i september, og har fått 5,4 millioner i støtte fra Norsk Filminstitutt.

Gruer seg

Leder i AUF, Mani Hussaini, sier til NRK at det blir tøft å se hva hans venner har gått gjennom i en spillefilm.

– Det er ulike måter dette har blitt fortalt på tidligere, i bøker og skuespill. Men jeg tror en film er den mest brutale måten det kan bli fortalt på, sier han til NRK.

Hussaini sier han tror det vil gjøre store inntrykk for han å se filmen.

– Jeg har blandede følelser rundt det, jeg gruer meg til filmen kommer, men samtidig har jeg en forståelse for at historien må bli fortalt.

– Vi er også veldig opptatt av at historien skal bli fortalt.

Skuffet over Poppe

Leder for Støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, sier til NRK at hun reagerer sterkt på at de ikke er blitt orientert om at filmen skulle offentliggjøres i dag.

SKUFFET: Leder i Støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, sier det er viktig at prosessen med en film er respektfull. Foto: Ellen Omland / NRK

- Vi ble forhåndsorientert av Poppe selv i februar, og da ble vi lovet en videre dialog. At dette kommer så plutselig nå på nyhetene er vi ikke veldig glade for.

- Vi vil gjerne kunne forhåndsinformere våre medlemmer før det kommer i pressen.

Røyneland sier hun er skuffet over at Poppe ikke har informert dem og at de aldri vil være noen garantist for noen som helst type film. Hun sier likevel hun har forståelse for at det er viktig å formidle historien.

- Det er det som er avveiningen. Det er viktig å fortelle historien, men det må gjøres på en god måte og det er viktig at seriøse aktører står bak. For noen vil det alltid være for tidlig, men mange av ungdommene ønsker å fortelle sin historie, så jeg vil ikke være helt kategorisk på det, sier hun.

– I dag er det 22. juni – altså kun 1 måned til 22.juli markeringen hvor vi skal minnes de 77 flotte menneskene som ble henrettet i terrorangrepene 22. juli.

Røyneland har allerede mottatt henvendelser fra medlemmer. Støttegruppen har omlag 1560 medlemmer.

- Det er oppgitthet og folk er lei seg. Det er mangel på respekt at vi ikke har fått forhåndsinformasjon før dette kom i dag.

Hun sier mediebildet er en stadig påminnelse for etterlatte og berørte.

- Det er veldig mye. Hvis vi ser mediebildet i dag fra en overlevende eller berørts perspektiv, får man aldri ro, og blir minnet på det hele tiden.

Dialog

Filmskaper Erik Poppe har vært i dialog med AUF og har snakket med mange overlevende etter angrepet på Utøya. Hussaini sier han har selv vært delaktig i denne prosessen.

SKAL LAGE FILM: Regissør Erik Poppe skal lage film om 22. juli. Foto: Marianne Siebke / NRK

– Poppe har vært i kontakt med oss, fortalt oss om planene og også gitt oss muligheter til å komme med tilbakemeldinger dersom det er ting vi ønsker å være med å bidra til.

AUF- lederen tror likevel det vil bli tøft for mange å gjenoppleve hendelsene som fant sted for nesten seks år siden. Han sier han har blandede følelser, men at de ikke kommer til å protestere mot filmen.



– Jeg tror det er vanskelig for de som var der, de etterlatte og overlevende å akseptere nå, i dag, at det kommer en spillefilm om den verste dagen i deres liv.

Saken oppdateres.