Humorist oppgitt over at Ramm-sketsjene ble fjernet

Sketsjene var laget til OL i Japan og ble klaget inn til Kringkastingsrådet. Det ble bestemt at episodene skulle fjernes.

– Det synes jeg er teit. Han spiller det bare ut og er gått inn i en karakter. Jeg syntes det var morsomt, sier komikeren som er kjent for serien «Svart humor».

Showet som Nicolay Ramm ledet ble tatt av på grunn av klager. Han karikerte en japansk gameshow-vert. Nå går diskusjonen om det var riktig at episodene ble fjernet. Foto: NRK

Han sier at det er lett å komme på ideer til humor. Det nye er at man må tenke seg godt om av frykt for å krenke noen.

– Vi komikere blir lett hengt ut. At noen tar seg nær av det, det får de godt gjøre, men at vi fjerner det. Vi har jo den ytringsfriheten vi snakker så mye om, sier han.

Riktig å fjerne

I kjølvannet av fjerningen av sketsjene er det nå blitt en debatt. Og P3 programleder Nate Kahungu mener det var en klok beslutning å fjerne programmene.

– Man vet jo at intensjonen ikke er vond, ikke sant? Det er blitt mer belyst at også asiater har opplevd mye rasisme, sier han og skjønner godt at mange har reagert på det.

Episodene ble laget til OL i Japan og skulle være et humoristisk sideblikk. Selv mener Nicolay Ramm at det var riktig å fjerne episodene når noen føler seg krenket av dem.

Nicolay Ramm laget en karikatur av en japansk gameshow-vert i sitt NRK-show. Denne uken ble de fjernet fordi de noen opplevde dem som krenkende. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Nate Kahungu mener det som er feil er at man tar en folkegruppe som allerede er karikert på denne måten og lager humor. En karikering som mange barn og unge som blir mobbet med den samme bakgrunnen, kjenner seg igjen i. Dette er humor som kan kjennes vond for dem som opplever mobbing nettopp på bakgrunn av den asiatiske bakgrunnen deres, forklarer han.

Spøke med egen kultur

Nate Kahungu tror det hadde vært mer akseptabelt hvis man hadde gjort humor ut av egen kultur.

– Det hadde det absolutt. Hadde det vært slik at en asiat hadde laget slike innslag, hadde det vært lettere å ta inn, sier han og forklarer at det er forskjell på å le med deg og ikke av deg.

I Tv-serien «Never have I ever» på Netflix gjør man nettopp dette. Den indiske kulturen får gjennomgå av indere.

Han mener også at man må bli flinkere til å teste slike humorinnslag på folk som kjenner til kulturen for å høre om de mener det er «innafor».

– Jeg mener ikke sensur, men at noen vurderer det som kjenner kulturen innenfra, forklarer han.

Yousef Hadaoui fikk selv problemer med en sketsj om Colombia, men mener folk misforstår hvis de opplever det som krenkende.

– Det at vi tuller med stereotyper, det er jo det humor er, sier han.