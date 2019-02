Høytlesning: Det første møtet med litteraturen

2019 er et spesielt år for norsk litteratur. Ikke bare er det 500 år siden den første norske boken ble trykket, Norge er også utnevnt til hovedland for bokmessen i Frankfurt.

For å markere dette har Nasjonalbiblioteket valgt å sette høytlesing som tema.

– Høytlesning er jo det første møtet man har med litteraturen, forteller nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

For ham er høytlesning en måte å knytte bånd til familien sin.

– Jeg hadde nylig gleden av å kunne lese Ringenes Herre-bøkene for yngstedatteren min og da fikk jeg også dele opplevelsen av å lese disse bøkene for første gang med henne.

Og nettopp det personlige som oppstår når man blir lest høyt for er et barndomsminne for mange.

Leo Ajkic: – Bestefar begynte å finne opp historier

Leo Ajkic forbinder høytlesning med da han lærte norsk som barn. Men han har også minner om en bestefar som ble lei av å lese de samme bøkene om og om igjen:

- Bestefar begynte å finne opp historier

Selda Ekiz: – Det var skikkelig fint å ha en voksenperson som leste for meg

Alle Mot Én-programleder og fysiker Selda Ekiz husker godt at Minken Fosheim leste for henne på barne-TV:

- Det var skikkelig intimt å ha en voksenperson som leste for meg

Arne Scheie: – Far leste referater fra sportsavisene

Farens høytlesning da han var liten, kan muligens ha noe med Arne Scheies store interesse for idrett senere i livet:

- Far leste referater fra sportsavisene

Liv Gulbrandsen: – En tredjedel av voksne i Norge sliter med å lese selv

Prosjektleder for Bokåret 2019, Liv Gulbrandsen, er en ivrig leser til tross for dysleksien. Hun mener dét er takket være voksne som tok seg tid til å lese for henne:

- En tredjedel av voksne i Norge sliter med å lese selv

Mikke Niva: – Sjøormen Ruffen var for barn som var litt voksne i hodet.

Programleder Mikkel Niva likte best historiene som skilte seg ut fra de andre barnebøkene og kjente seg veldig igjen i fantasiverdenen til Albert Åberg:

- Det var for barn som var litt voksne i hodet

Mohammed Aden Ali: – Det var hun som fikk meg til å tørre å lese høyt

Skuespiller Mohammed Aden Ali, kjent fra P3-serien 17, pleide å synes det var vanskelig å lese høyt foran andre:

- Det var hun som fikk meg til å tørre å lese foran andre

Benedicte Bendiksen: – Barna mine er akkurat som Albert Åberg

Benedicte Bendiksen mener barna hennes spesielt har én ting til felles med den svenske karakteren:

- Barna mine er akkurat som Albert Åberg

– Jeg husker at jeg gråt

Ingrid Gjessing Linhave har et nært forhold til historien om Ingrid med de magiske brillene:

- Jeg husker at jeg gråt

