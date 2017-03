Høyre, Frp og Venstre vil innføre politisk TV-reklame, men lar være

Politisk reklame er fullt lovlig på kanaler som Facebook, Youtube og VGTV. Men på lineær TV er det fortsatt forbudt.

Til tross for forbudet på TV, brer politisk reklamefilm om seg på sosiale medier. Det er flertall for å fjerne forbudet, men saken har ikke blitt fremmet i Stortinget.

– Utdatert og gammeldags

– Forbud mot politisk reklame på TV er utdatert og gammeldags, sier Kårstein Løvaas, mediepolitisk i Høyre.

Han tror ikke folk oppfatter forbudet som relevant, og får støtte av Fremskrittspartiet (Frp).

– Dette viser jo at vi har noen lover i Norge som henger etter og som er gammeldagse, når man kan omgå regelverket ved å annonsere andre steder, sier Ib Thomsen, stortingsrepresentant for Frp.

Også Venstre vil fjerne forbudet mot politisk reklame på TV. Dermed er det flertall på Stortinget for det.

– Så hvorfor har ikke forbudet blitt fjernet?

– Det er ukjent for meg at det er flertall for denne saken. Jeg trodde bare det var Høyre og Frp som var motstandere av forbudet, men da er det bare å kjøre på, sier Thomsen.

Ikke prioritert

Løvaas innrømmer at dette er en sak som ikke har blitt prioritert av regjeringen.

– Denne saken ble ikke behandlet i regjeringsforhandlingene. Både Høyre, Venstre og Frp for dette, men det har ikke blitt prioritert.

Arbeiderpartiet (Ap) mener forbudet er fornuftig og at det skal forbli. Likevel kritiserer de regjeringen for manglende gjennomføringskraft.

– Dette er et tema som regjeringen har demonstrert manglende gjennomføringskraft på – heldigvis, sier Arild Grande, stortingsrepresentant for Ap.

Han mistenker regjeringspartiene for å ikke være helt overbevist om at det faktisk er et godt forslag å tillate politisk reklame på TV.

– Enten er det manglende gjennomføringskraft eller så har de innsett at dette ikke er et fornuftig spor og at det sender norsk politikk i amerikansk retning.