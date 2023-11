Høyre foreslår å utvikle nordisk «ChatGPT»

– Dette toget går nå. Det er viktig at vi følger med i KI-kappløpet, sier Linda Hofstad Helleland (H).

Helleland var digitalminister under Solbergs regjering og sitter nå i næringskomiteen på Stortinget.

Høyre presenterte denne uken sin plan for kunstig intelligens (KI). I dag legger de frem 20 ulike forslag for Stortinget til hvordan politikken skal utformes videre.

Forslaget kommer samme dag som kunstig intelligens for første gang er gjenstand for egen debatt på Stortinget.

Helleland sier at det må skje i samspill med akademia og næringsliv, men statlig initiativ

– Vi ønsker at alle partiene på Stortinget kan bli enige om veien videre for politikken for kunstig intelligens, sier Helleland.

Blant annet ønsker Høyre å utvikle en nordisk «ChatGPT» og tar initiativ til et nordisk toppmøte om KI.

Dette vil Høyre Ekspander/minimer faktaboks Samarbeide med nordiske land om en egen «nordisk ChatGPT». Opprette et råd for kunstig intelligens, på linje med Bioteknologirådet. Sikre at sikkerhetsmyndigheter tilgjengeliggjør cybersikkerhetsopplæring til små- og mellomstore bedrifter. Forby samarbeid med utenlandsk etterretning i påvirkningsoperasjoner. Utarbeide en egen NOU om konsekvensene generativ kunstig intelligens har på kunst, kultur og mediefeltet og mulige tiltak i møte med konsekvensene. Vurdere felleskommunale innkjøpsordninger for avanserte digitale teknologier som kunstig intelligens, etter modell fra Danmarks KOMBIT. Gjennomføre en digital lovvask med særlig fokus på åpenhet og innsyn, rettssikkerhet, personvern og forbrukerrettigheter.

Nordisk språkmodell

Helleland presiserer at forslaget om en nordisk «ChatGPT» først og fremst handler om å bygge opp en felles, nordisk språkmodell.

– Vi har en felles, nordisk kulturarv og vi har et tilnærmet likt språk. Det knytter oss sterkt sammen og gjør at vi kan utvikle språkmodeller bygget på felles verdier og historie, sier Helleland.

Hun håper regjeringen vil legge frem forslaget om en slik nordisk språkmodell ved neste møte i Nordisk ministerråd. Rådet har allerede inngått en nordisk-baltisk avatle for KI.

– Det vil også bidra til å bevare de nordiske språkene og verdier som står sentralt i en rettsstat, som demokrati og likeverd, sier Helleland.

Vil ha KI-toppmøte i Norge

Tidligere denne måneden inviterte Storbritannia til toppmøte om KI. Der var ingen av de nordiske landene invitert.

Høyre mener et nordisk toppmøte er viktig for å følge med det internasjonale KI-toget. Helleland vil at Norge skal være vertskap.

– Legger vi et slikt toppmøte i Norge, kan vi synliggjøre norske teknologimiljøer, selskaper og universiteter som allerede har kommet langt med forskning og utvikling på kunstig intelligens, sier Helleland.

– Er dette en reaksjon på at Norge ikke ble invitert til toppmøtet i Storbritannia?

– Det handler mest om at vi må få fart på reguleringen og ta i bruk mulighetene som ligger for KI i Norge og norden. Sammen må vi vise sterkere lederskap. At vi ikke ble invitert til Storbritannia er jo et signal om at de ikke ser på oss som en viktig nok aktør.

Helleland påpeker også at nordisk samarbeid er Norges viktigste middel for innflytelse på europeisk politikk.

– Vi sitter ikke rundt beslutningsbordene når EU utvikler lover og regler knyttet til KI, men vi har mulighet til å påvirke EU gjennom samarbeid med de andre nordiske landene, sier hun.

Island er ikke medlem av EU og har en lignende avtale som Norge gjennom EØS. Finland, Sverige og Danmark er medlemmer av EU.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener Høyre løper næringslivets ærend med sitt nye KI-forslag. Foto: NTB

SV: – Kan bli et monster

Men opposisjonen er ikke fornøyd med forslaget fra Høyre.

– Her kaster Høyre seg på kunstig intelligens-hypen og skrekken, og løper heller det store næringslivets ærend enn å sikre en demokratisk digital utvikling.

Det sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Før sommeren kom SV med et forslag der de blant annet foreslo å forby offentlig sektor å ta i bruk kommersielle KI-verktøy før et regelverk er på plass.

Fylkesnes mener Høyres forslag ikke tar innover seg problemene knyttet til utviklingen av kunstig intelligens slik den foregår i dag.

SV mener man må styrke dagens lovverk om personvern knyttet til bruk av KI, påpeker nestlederen.

– Vi er positive til å eksperimentere med KI i offentlig regi. Men vi ønsker ikke at vi skal kjøpe inn løsninger fra store teknologigiganter, sier han.

Fylkesnes mener det er en misoppfatning at SV er utelukkende negative til KI.

– Men vi må få på plass et regelverk som også vil ha en positiv innvirkning på hvordan kunstig intelligens bygges og utvikler seg i samfunnet, sier han og legger til:

– Gjort på riktig måte, kan vi tøyle beistet. Men hvis KI bare slippes fri, kan det blir et monster.

– Positivt

– Det er veldig positivt hvis et slikt toppmøte fører til at de nordiske landene kan jobbe enda tettere, sier Alex Moltzau, politisk rådgiver i NORA.ai.

– Det setter Norge i en god posisjon at politiske partier på tvers bryr seg om feltet og at det blir en del av politikken og diskusjonene innad i partiene. Det legger føringer for hvor sterkt vi kan satse på feltet fremover, sier Moltzau.

Alexander Moltzau er politisk rådgiver i NORA.ai, et organ som samler flere forskere og organisasjoner som jobber med kunstig intelligens i Norge. Foto: Tore Kommedal Asheim / NORA.AI

Marija Slavkovik, KI-professor og instituttleder ved Universitetet i Bergen (UiB), mener et nordisk toppmøte er svært positiv.

Hun uttalte til NRK at hun syntes det var flaut at ingen av de nordiske landene ble invitert til toppmøtet i Storbritannia.

– Jeg håper dette etter hvert kan styrke vår posisjon til å bli en leder innen kunstig intelligens. Men akkurat nå er det viktig å følge med og posisjonere seg i utviklingen som foregår allerede, sier hun.

KI-professor Marija Slavkovik håper utviklingen av en nordisk språkmodell kan hjelpe med å utvikle språkteknologi som også kan være til nytte for andre små stater og språk. Foto: UiB

Slavkovik støtter også forslaget om utviklingen av en felles, nordisk språkmodell.

– Det er viktig fordi vi er et lite språk og det er lett at vårt kulturelle særpreg går tapt hvis bare de globale selskapene får utvikle språkteknologi, sier hun.

Hun håper en slik nordisk modell kan bidra til å utvikle språkteknologi til hjelp for andre små språk.

– Det er mange små land og språk i verden som ikke har råd til å utvikle egen språkteknologi. Spørsmålet videre er derfor hvordan vi kan bidra til å utvikle språkteknologi som også kan hjelpe dem til å bevare språk og kultur.

Digitaliseringsminister Karianne Tung er glad for KI-engasjementet til Høyre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Viktig at vi får egne språkmodeller

Digitaliseringsminister Karianne Tung sier til NRK at hun er glad for engasjementet til Høyre i KI-politikken.

– Det er viktig at vi både jobber for at de store internasjonale språkmodellene blir gode i våre nasjonale språk, og for at vi får egne språkmodeller som også reflekterer norsk kultur og verdier, sier statsråden om forslaget om en norsk «ChatGPT».

Allerede utvikles det norske språkmodeller her til lands. Blant annet utvikler NTNU-tilknyttede NorwAI med språkmodellen NorGPT og det bygges for tiden opp en norsk språkmodell ved Nasjonalbiblioteket.

Tung viser til at hun sammen med regjeringen jobber med en digitaliseringsstrategi som skal legges frem sommeren 2024.

– Jeg mener vi må se dette i en større sammenheng. KI opererer ikke for seg selv, men på tvers av sektorer og teknologier. Mange av forslagene til Høyre er vi allerede godt i gang med, sier Tung og viser blant annet til at regjeringen har gitt en milliard til forskning på KI.