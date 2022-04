Høydepunktene fra nattens Grammy

Olivia Rodrigo og Billie Eilish er de store favorittene til å vinne mange statuetter under nattens Grammy.

I tiden frem mot musikkprisutdelingen har en spesiell sak fått mye fokus.

Kanye West skulle opprinnelig opptre under prisutdelingen, men ble fjernet fra programmet etter han hadde opptrådt bekymringsverdig på internett, ifølge arrangøren.

Etter det oppstod det rykter om at West kanskje får opptre likevel.

To norske vinnersjanser

Låtskriver- og produsentduoen Stargate, Tor Erik Hermansen og Mikkel Eriksen, er nominert i sjangeren «Dance/EDM» for låta «Hero» som de har laget med Afrojack og David Guetta.

Stargate har vunnet den gjeve prisen to ganger tidligere. I 2008 for Ne-Yo-sangen «Miss Independent» og to år senere med Rihannas «Only Girl (In The World)».

Musikkprodusent Morten Lindberg er nominert til tekniske prisen «Best Immersive Audio Album» via «Stille Grender» fra Det norske jentekor og pianist Tord Gustavsen.

Foo Fighter-trommis hedres

Foo Fighters-trommis Taylor Hawkins døde for bare 2 uker siden.

Bandet var på turné i Sør-Amerika da Hawkings ble funnet død på et hotellrom.

Under nattens utdeling kommer det til å være en egen markering til ære for trommeslageren som ble 50 år.

Rockebandet vant også tre priser under nattens utdeling.

Gruppen sikret seg prisene for beste rockeopptreden, beste rockelåt og beste rockealbum.

Dave Grohl, venstre, og Taylor Hawkins fra Foo Fighters opptrer på Innings-festivalen i Tempe Beach Park lørdag 26. februar 2022 i Tempe, Arizona Foto: Amy Harris / AP

Zelenskyj med videohilsen

Nattens utdeling var også preget av krigen i Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte i en forhåndsinnspilt videohilsen.

Han oppfordret både publikum i salen og seerne til å gjøre det de kan for Ukraina, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Her er alle vinnerne

Årets låt (Record of the Year)

ABBA – I Still Have Faith In You

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Doja Cat feat. SZA – Kiss Me More

Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon – Peaches

Billie Eilish – Happier Than Ever

Silk Sonic – Leave the Door Open

Tony Bennett & Lady Gaga – I Get a Kick Out of You

Jon Batiste – Freedom

Sang

Olivia Rodrigo – Drivers License

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Ed Sheeran – Bad Habits

Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon – Peaches

Happier Than Ever – Billie Eilish

Silk Sonic – Leave The Door Open (VINNER)

H.E.R. – Fight For You

Alicia Keys & Brandi Carlile – A Beautiful Noise

Brandi Carlile – Right On Time

Album

Olivia Rodrigo – SOUR

Lil Nas X – Montero

Doja Cat – Planet Her

Taylor Swift – Evermore

Kanye West – Donda

Justin Bieber – Justice

Billie Eilish – Happier Than Ever

H.E.R. – Back of My Mind

Jon Batiste – We Are

Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale

Nykommer

Olivia Rodrigo (VINNER)

The Kid LAROI

Saweetie

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Arlo Parks

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Japanese Breakfast

Produsent

Jack Antonoff (VINNER)

Rogét Chahayed

Mike Elizondo

Hit-Boy

Ricky Reed

Metal-låt

Mastodon – Pushing the Tides

Deftones – Genesis

Gojira – Amazonia

Rob Zombie – The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)

Dream Theater – The Alien (VINNER)

Rock-låt

Weezer – All My Favorite Songs

Foo Fighters – Waiting On a War (VINNER)

Kings of Leon – The Bandit

Paul McCartney – Find My Way

Mammoth WVH – Distance

Rock-fremførelse

Deftones – OHMS

AC/DC – Shot In The Dark

Black Pumas – Know You Better

Chris Cornell – Nothing Compares 2 U

Foo Fighters – Making a Fire (VINNER)

Rock-album

AC/DC – Power Up

Foo Fighters – Medicine At Midnight (VINNER)

Black Pumas – Capitol Cuts

Chris Cornell – No One Sings Like You Anymore

Paul McCartney – McCartney III

Alternative album

Halsey – If I Can’t Have Love, I Want Power

Fleet Foxes – Shore

Japanese Breakfast – Jubilee

Arlo Parks – Collapsed in Sunbeams

St. Vincent – Daddy’s Home (VINNER)

Latin pop-album

Selena Gomez – Revelación

Pablo Alborán – Vértigo

Paula Arenas – Mis Amores

Ricardo Arjona – Hecho a la Antigua

Camilo – Mis Manos

Alex Cuba – Mendó (VINNER)

Komediealbum

Kevin Hart – Zero F***s Given

Chelsea Handler – Evolution

Louis C.K. – Sincerely Louis CK (VINNER)

Lewis Black – Thanks For Risking Your Life

Lavell Crawford – The Comedy Vaccine

Nate Bargatze – The Greatest Average American

Soundtrack-album

Bridgerton

Dune

The Mandalorian

The Queen’s Gambit

Soul

Musikkvideo

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name (regi: Ivanna Borin)

Olivia Rodrigo – good 4 u (regi: Petra Collins)

AC/DC – Shot in The Dark (regi: Dione Orrom)

Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon – Peaches (regi: Collin Tilley)

Tony Bennett & Lady Gaga – I Get a Kick Out of You (regi: Danny Bennett)

Jon Batiste – Freedom (regi: Alex P. Willson) (VINNER)

Musikkfilm

Billie Eilish – Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles

Bo Burnham – Inside

David Byrne & Spike Lee – David Byrne’s American Utopia

Various Artists – Summer of Soul (VINNER)

Jimi Hendrix – Music Money Madness… Jimi Hendrix in Maui

R&B-låt

Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

H.E.R. – Damage

SZA – Good Days

Giveon – Heartbreak Anniversary

Silk Sonic – Leave the Door Open (VINNER)

R&B-fremførelse

Snoh Aalegra – Lost You

Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon – Peaches

H.E.R. – Damage

Silk Sonic – Leave The Door Open

Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

R&B-album

Snoh Aalegra – Temporary Highs in the Violet Skies

Jazmine Sullivan – Heaux Tales

H.E.R. – Back of My Mind

Jon Batiste – We Are

Leon Bridges – Gold Diggers Sound

Raplåt

DMX feat. Jay-Z & Nas – Bath Salts

Saweetie feat. Doja Cat – Best Friend

Baby Keem feat. Kendrick Lamar – Family Ties

Kanye West feat. Jay-Z – Jail (VINNER)

J. Cole feat. 21 Savage & Morray – My Life

Rapfremførelse

Baby Keem feat. Kendrick Lamar – Family Ties

Cardi B – Up

J. Cole feat. 21 Savage & Morray – My Life

Drake feat. Future & Young Thug – Way 2 Sexy

Megan Thee Stallion – Thot Shit

Melodiøs rapfremførelse

J. Cole feat. Lil Baby – Pride Is the Devil

Doja Cat – Need to Know

Lil Nas X feat. Jack Harlow – Industry Baby

Tyler, the Creator feat. YoungBoy Never Broke Again & Ty Dolla $ign – WUSYANAME

Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby – Hurricane (VINNER)

Rapalbum

J. Cole – The Off-Season

Drake – Certified Lover Boy

Nas – King’s Disease II

Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost (VINNER)

Kanye West – Donda

Pop-solofremførelse

Olivia Rodrigo – Drivers License (VINNER)

Justin Bieber – Anyone

Ariana Grande – Positions

Billie Eilish – Happier Than Ever

Brandi Carlile – Right on Time

Pop-duo/gruppefremførelse

Doja Cat feat. SZA – Kiss Me More

BTS – Butter

Justin Bieber & Benny Blanco – Lonely

Coldplay – Higher Power

Tony Bennett & Lady Gaga – I Get a Kick Out of You

Reggaealbum

Sean Paul – Live N Livin

Etana – Pamoja

Gramps Morgan – Positive Vibration

Jesse Royal – Royal

Soja – Beauty in The Silence (VINNER)

Spice – 10

Dance/EDM-låt

Afrojack & David Guetta – Hero

Ólafur Arnalds feat. Bonobo – Loom

James Blake – Before

Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Heartbreak

Caribou – You Can Do It YOU CAN DO IT

Rüfüs Du Sol – Alive (VINNER)

Tiesto – The Business

Dance/EDM-album

Black Coffee – Subconsciously (VINNER)

Illenium – Fallen Members

Major Lazer – Music is The Weapon (Reloaded)

Marshmello – Shockwave

Sylvan Esso – Free Love

Ten City – Judgement

Country-solofremførelse

Chris Stapleton – You Should Probably Leave (VINNER)

Kacey Musgraves – Camera Roll

Luke Combs – Forever After All

Mickey Guyton – Remember Her name

Jason Isbell – All I Do Is Drive

Country-duo/gruppefremførelse

Dan + Shay – Glad You Exist

Jason Aldean & Carrie Underwood – If I Didn’t Love You

Brothers Osborne – Younger Me (VINNER)

Ryan Hurd & Maren Morris – Ryan Hurd & Maren Morris

Elle King & Miranda Lambert – Elle King & Miranda Lambert

Countryalbum

Chris Stapleton – Starting Over (VINNER)

Brothers Osborne – Skeletons

Mickey Guyton – Remember Her Name

Miranda Lambert, Jon Randall & Jack Ingram – The Marfa Tapes

Sturgill Simpson – The Ballad of Dood & Juanita